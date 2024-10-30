Ленинградцам рассказали, какие 5 специй должны быть в рационе

Некоторые специи не только придают блюдам более выразительный вкус, но и оказывают благотворный эффект на организм.Как рассказали в Роспотребнадзоре по Ленинградской области, некоторые специи способны оказывать положительное влияние на здоровье человека при регулярном употреблении. Специалисты советуют включать в рацион пять приправ.Куркума. Благодаря куркумину приправа выступает как антиоксидант и может помочь в борьбе с воспалениями, а также улучшить работу мозга.Корица. Содержит полезные вещества, такие как эвгенол и циннамаль, которые обладают антисептическими и антидепрессивными свойствами. Она может снизить уровень «плохого» холестерина и артериальное давление.Имбирь. Известен своими противопростудными свойствами и улучшает пищеварение, а также способствует снижению уровня сахара в крови и улучшению обмена веществ.Чеснок. Укрепляет иммунитет, способствует улучшению соотношения «хорошего» и «плохого» холестерина, а также помогает нормализовать артериальное давление и обменные процессы.Перец чили. Благодаря капсаицину, может способствовать улучшению метаболизма и снижению уровня холестерина, что, по мнению ученых, может способствовать долголетию.

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