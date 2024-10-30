Названы ситуации, при которых обращение к кардиологу обязательно

Состояние сердечно-сосудистой системы требует пристального внимания к любым изменениям в ее работе. Врач-кардиолог Анна Бирюкова из «СМ-Клиника» рассказала о критически важных признаках, указывающих на проблемы с сердцем.При появлении первых тревожных сигналов счет может идти на часы или даже минуты, поэтому своевременное обращение к специалисту способно предотвратить серьезные последствия. Кардиолог подчеркнула необходимость регулярного наблюдения за работой сердца и незамедлительного обращения к врачу при обнаружении настораживающих симптомов.Особое беспокойство должны вызывать нарушения сердечного ритма — учащение или замедление сердцебиения без видимых причин, ощущение, будто сердце "колотится" в грудной клетке в состоянии покоя. Такие симптомы могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы.Появление одышки при обычной физической активности — еще один повод для беспокойства. Если подъем по лестнице или легкая зарядка вызывают ощущение нехватки воздуха и требуют значительных усилий, это может указывать на проблемы с сердцем.Кардиолог также обратила внимание на такие симптомы, как боль в груди различного характера — от ноющей до острой, "простреливающей". Повышение артериального давления выше показателей 120/80, периодические головокружения и обмороки, отечность ног — все это весомые причины для обращения к специалисту. При внезапном возникновении острой боли в груди рекомендуется немедленно вызвать скорую помощь.

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