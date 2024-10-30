Названы ситуации, при которых обращение к кардиологу обязательно
При появлении первых тревожных сигналов счет может идти на часы или даже минуты, поэтому своевременное обращение к специалисту способно предотвратить серьезные последствия. Кардиолог подчеркнула необходимость регулярного наблюдения за работой сердца и незамедлительного обращения к врачу при обнаружении настораживающих симптомов.
Особое беспокойство должны вызывать нарушения сердечного ритма — учащение или замедление сердцебиения без видимых причин, ощущение, будто сердце "колотится" в грудной клетке в состоянии покоя. Такие симптомы могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе сердечно-сосудистой системы.
Появление одышки при обычной физической активности — еще один повод для беспокойства. Если подъем по лестнице или легкая зарядка вызывают ощущение нехватки воздуха и требуют значительных усилий, это может указывать на проблемы с сердцем.
Кардиолог также обратила внимание на такие симптомы, как боль в груди различного характера — от ноющей до острой, "простреливающей". Повышение артериального давления выше показателей 120/80, периодические головокружения и обмороки, отечность ног — все это весомые причины для обращения к специалисту. При внезапном возникновении острой боли в груди рекомендуется немедленно вызвать скорую помощь.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил lavrentiya в категорию Кардиология
Добавить комментарий