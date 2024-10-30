Названы самые калорийные фрукты и ягоды

Фрукты и ягоды в основном считаются диетическими продуктами, однако среди них есть и такие, которые отличаются высокой калорийностью. О них рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.Она отметила, что калорийность фруктов и ягод главным образом обусловлена содержанием в них углеводов — чем их больше, тем выше и калорийность. В большинстве фруктов на 100 г приходится около 10 г углеводов. Однако бананы, виноград, хурма и авокадо отличаются более высокой калорийностью.«Лидером из них являются бананы, где на 100 г приходится примерно 20 г углеводов. Поскольку вес одного банана (в кожуре) составляет около 200 г, то на один фрукт приходится около 200 калорий. Поэтому тем, кто страдает избыточной массой тела или сахарным диабетом рекомендуется ограничивать потребление этого продукта. И лучше выбирать слегка недозрелые, зелено-желтые бананы, так как в них содержится меньше углеводов и больше клетчатки», — рассказала Устинова.Далее, как сообщила врач, по калорийности следует виноград, где на 100 г приходится примерно 15–20 г углеводов. И хотя виноград отличается высокой калорийностью, он обладает многими полезными свойствами. В частности, красный виноград богат антиоксидантами, такими как ресвератрол и кверцетин, которые помогают организму бороться со свободными радикалами.«Третье место занимает хурма, содержащая до 20 г сахаров на 100 г. В этом фрукте много сахарозы, поэтому его следует употреблять умеренно, особенно при наличии лишнего веса или диабета», — добавила специалист.Четвертое место по калорийности занимает авокадо, который отличается высокой концентрацией жиров. По словам диетолога, на 100 г этого фрукта приходится около 160–180 калорий, что связано в первую очередь с большим содержанием жира (около 14 г на 100 г).Также врач упомянула о сухофруктах. Она объяснила, что при сушке фруктов и ягод из них выходит вся жидкость, из-за чего их объем и вес уменьшается, но калорийность возрастает. Поэтому любые сухофрукты намного калорийнее свежих аналогов, к тому же в них значительно больше сахара.«Несмотря на высокую калорийность, все эти фрукты полезны для здоровья, и даже на диете их не стоит полностью исключать из рациона — важно соблюдать умеренность», — резюмировала Устинова.

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