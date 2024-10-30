Определенный стиль ходьбы способствует улучшению здоровья сердца

В проведенном итальянскими учёными исследовании раскрыт неожиданный аспект пользы ходьбы для здоровья человека. Как сообщили исследователи из Миланского университета, короткие перерывы на ходьбу могут быть эффективнее длительных прогулок.

Группа исследователей провела эксперимент с участием 20 добровольцев, во время которого измерялось потребление кислорода организмом при разной продолжительности физической активности. Участники чередовали периоды ходьбы и занятий на степпере от 10 секунд до 4 минут.

Результаты показали интересную закономерность: в первые моменты движения организм расходует больше энергии, чем при продолжительной активности.

"Начальная фаза ходьбы требует более интенсивного энергообмена по сравнению с последующими минутами", - объяснил ведущий автор исследования Франческо Лучано.

Исследование подтвердило, что регулярные короткие перерывы на ходьбу помогают эффективнее бороться с негативными последствиями сидячего образа жизни, такими как замедление метаболизма и нарушение контроля артериального давления. Учёные рекомендуют внедрять короткие прогулки в повседневную рутину.

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