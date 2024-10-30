Определенный стиль ходьбы способствует улучшению здоровья сердца
Группа исследователей провела эксперимент с участием 20 добровольцев, во время которого измерялось потребление кислорода организмом при разной продолжительности физической активности. Участники чередовали периоды ходьбы и занятий на степпере от 10 секунд до 4 минут.
Результаты показали интересную закономерность: в первые моменты движения организм расходует больше энергии, чем при продолжительной активности.
"Начальная фаза ходьбы требует более интенсивного энергообмена по сравнению с последующими минутами", - объяснил ведущий автор исследования Франческо Лучано.
Исследование подтвердило, что регулярные короткие перерывы на ходьбу помогают эффективнее бороться с негативными последствиями сидячего образа жизни, такими как замедление метаболизма и нарушение контроля артериального давления. Учёные рекомендуют внедрять короткие прогулки в повседневную рутину.
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