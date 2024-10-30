Врач Соколов назвал продукты для снижения давления, врач Ильина – нетипичные признаки гипертонии

Врач-кардиолог Денис Соколов: питание способно напрямую влиять на артериальное давление.Врач Соколов напомнил, что определенные продукты питания оказывают разное влияние на уровень давления, способствуя как его повышению, так и понижению. Людям с гипертонией, подчеркнул специалист, особенно важно включать в рацион продукты, богатые калием и клетчаткой.«Для поддержания здорового давления важно включать в рацион продукты, богатые калием и клетчаткой. Фрукты и овощи, такие как бананы, апельсины, шпинат и брокколи, помогают выводить лишний натрий и улучшают состояние сосудов»,- пояснил Соколов.Также для нормализации давления кардиолог назвал полезными продукты, в составе которых присутствуют полезные жиры, магний, кальций.«Орехи и семена, содержащие полезные жиры и магний, укрепляют сосуды. Также в рацион нужно ввести цельнозерновые продукты, такие как овсянка и бурый рис, которые богаты магнием. В свою очередь нежирные молочные продукты поддерживают нормальное давление, благодаря кальцию», - уточнил он.Еще одним пищевым компонентом, способствующим улучшению кровообращения и снижению давления, врач назвал аллицин. Его источниками, в частности, являются темный шоколад и чеснок.Наряду с употреблением полезных продуктов кардиолог посоветовал для снижения давления ограничивать соль, сахар и алкогольВрач-терапевт Тамара Ильина отметила в комментарии для «МедикФорум», что многие люди не догадываются о существующей у них гипертонической болезни. Медик подчеркнула, что гипертония может не иметь специфических симптомов и проявляется состояниями, которые воспринимаются как проявление переутомления, стресса.Врач Ильина назвала нетипичные признаки гипертонии:Повышенная раздражительность;Усталость, возрастающая к вечеру;Головная боль;Ощущение болезненности в глазах, ухудшение зрения, «мушки» перед глазами;Шум в ушах;Покраснение лица;Частое мочеиспускание.Врач посоветовала взрослым людям знать свое давление, периодически его измерять. Особенно важно делать это после 40 лет. Если высокое давление не контролировать и не корректировать, человек рискует пострадать от энцефалопатии, деменции, инсульта, почечной недостаточности, предостерегла эксперт.

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