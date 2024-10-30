Чем полезен молочный сахар, рассказали в Пермском политехе
Самый распространенный типа сахара, который мы едим, — сахароза. Это дисахарид, состоящий из глюкозы и фруктозы. Он служит источником энергии для организма, но не считается необходимым для жизни веществом. Глюкозу мы можем получать и из других продуктов, например из крахмала. Он содержится в хлебе, картошке, макаронах, крупах.
У некоторых людей организм не может сам переработать сахар. Одна из распространенных причин — сахарный диабет, когда поджелудочная либо не производит инсулин, либо к нему появляется резистентность. Однако некоторые органы, такие как мозг, нервные волокна, сетчатка глаза, почки и надпочечники, могут получать глюкозу напрямую, без участия инсулина.
«Избыток глюкозы в крови может приводить к повреждению сосудов и нервов, а также увеличивает риск различных осложнений. В случае недостатка инсулина или его резистентности организм запускает компенсаторные механизмы, включая выделение гормонов стресса (например, адреналина), которые могут еще больше ухудшить ситуацию», — поясняет эксперт.
Сахар коричневый и фруктовый
Существует мнение, что коричневый сахар полезнее белого. На самом же деле в обоих случаях продукт содержит сахарозу. Разница лишь в том, что коричневый сахар не проходит полное очищение, благодаря чему включает остатки патоки (мелассы), которая придает ему цвет и легкий карамельный вкус.
«Миф о том, что коричневый сахар полезнее, связан с наличием витаминов и минералов, но их слишком мало, чтобы оказывать положительный эффект на здоровье», — объясняет Дмитрий Макрушин.
Еще один вариант сахара — это фруктоза. Ее также называют фруктовым сахаром. Этот продукт натуральный, но такой же калорийный, как и сахароза, а также может повышать уровень глюкозы в крови.
Фруктоза медленнее усваивается и не провоцирует резких скачков инсулина, по этой причине ее можно есть диабетикам.
Однако фруктоза также может вызывать проблемы при чрезмерном употреблении. Она метаболизируется в печени, в отличие от глюкозы, которая используется клетками организма. Это может привести к более высокому уровню жира в печени и потенциальному увеличению риска заболеваний, связанных с обменом веществ.
Суточная доза — не более 30-40 грамм. Именно столько фруктозы безопасно есть для вашего здоровья, говорят врачи.
Получается, что коричневый и белый сахар одинаково полезны (или вредны, как вам больше нравится). Фруктозу можно включать в рацион, но с осторожностью. Несмотря на натуральность, она все же может нанести вред здоровью.
Лактоза, или молочный сахар
Это органическое соединение, относящееся к группе углеводных дисахаридов. В организме под действием фермента лактазы оно расщепляется на глюкозу и галактозу. Основные источники этого углевода — молочные продукты животного происхождения.
У некоторых людей врожденная непереносимость лактозы. Есть и другой вариант, когда гиполактазия (непереносимость молока) возникает из-за повреждения эпителиальных клеток кишечника, где образуется фермент, рассказывает эксперт.
Это происходит после некоторых перенесенных заболеваний, например вирусного гастроэнтерита, операционных вмешательств. При устранении причины, что не всегда возможно, непереносимость проходит.
Лактоза активно используется в процессе обмена веществ. Она способствует:
укреплению иммунной системы,
улучшению пищеварения,
усиливает действие полезных бактерий в кишечнике,
позволяет лучше расщеплять пищу
стимулирует синтез важных витаминов и минералов.
«Она также может снизить уровень глюкозы в крови у людей с диабетом второго типа. Это увеличит уровень инсулина в организме, что позволяет клеткам лучше усваивать углеводы. Но может привести к инсулинорезистентности и увеличению веса», — говорит Анна Портнова.
Если вы хорошо переносите лактозу и любите молоко, то пейте его на здоровье. По данным Роспотребнадзора, россиянам рекомендовано два стакана молока или жидких кисломолочных продуктов в день.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://doctorpiter.ru - Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий