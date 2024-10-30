Чем полезен молочный сахар, рассказали в Пермском политехе

У некоторых людей сахар может не усваиваться, а его избыток приводит к различным проблемам со здоровьем. Так какой же вариант глюкозы можно считать самым полезным? И почему возникает непереносимость молочного сахара? Объясняют эксперты.Самый распространенный типа сахара, который мы едим, — сахароза. Это дисахарид, состоящий из глюкозы и фруктозы. Он служит источником энергии для организма, но не считается необходимым для жизни веществом. Глюкозу мы можем получать и из других продуктов, например из крахмала. Он содержится в хлебе, картошке, макаронах, крупах.У некоторых людей организм не может сам переработать сахар. Одна из распространенных причин — сахарный диабет, когда поджелудочная либо не производит инсулин, либо к нему появляется резистентность. Однако некоторые органы, такие как мозг, нервные волокна, сетчатка глаза, почки и надпочечники, могут получать глюкозу напрямую, без участия инсулина.«Избыток глюкозы в крови может приводить к повреждению сосудов и нервов, а также увеличивает риск различных осложнений. В случае недостатка инсулина или его резистентности организм запускает компенсаторные механизмы, включая выделение гормонов стресса (например, адреналина), которые могут еще больше ухудшить ситуацию», — поясняет эксперт.Сахар коричневый и фруктовыйСуществует мнение, что коричневый сахар полезнее белого. На самом же деле в обоих случаях продукт содержит сахарозу. Разница лишь в том, что коричневый сахар не проходит полное очищение, благодаря чему включает остатки патоки (мелассы), которая придает ему цвет и легкий карамельный вкус.«Миф о том, что коричневый сахар полезнее, связан с наличием витаминов и минералов, но их слишком мало, чтобы оказывать положительный эффект на здоровье», — объясняет Дмитрий Макрушин.Еще один вариант сахара — это фруктоза. Ее также называют фруктовым сахаром. Этот продукт натуральный, но такой же калорийный, как и сахароза, а также может повышать уровень глюкозы в крови.Фруктоза медленнее усваивается и не провоцирует резких скачков инсулина, по этой причине ее можно есть диабетикам.Однако фруктоза также может вызывать проблемы при чрезмерном употреблении. Она метаболизируется в печени, в отличие от глюкозы, которая используется клетками организма. Это может привести к более высокому уровню жира в печени и потенциальному увеличению риска заболеваний, связанных с обменом веществ.Суточная доза — не более 30-40 грамм. Именно столько фруктозы безопасно есть для вашего здоровья, говорят врачи.Получается, что коричневый и белый сахар одинаково полезны (или вредны, как вам больше нравится). Фруктозу можно включать в рацион, но с осторожностью. Несмотря на натуральность, она все же может нанести вред здоровью.Лактоза, или молочный сахарЭто органическое соединение, относящееся к группе углеводных дисахаридов. В организме под действием фермента лактазы оно расщепляется на глюкозу и галактозу. Основные источники этого углевода — молочные продукты животного происхождения.У некоторых людей врожденная непереносимость лактозы. Есть и другой вариант, когда гиполактазия (непереносимость молока) возникает из-за повреждения эпителиальных клеток кишечника, где образуется фермент, рассказывает эксперт.Это происходит после некоторых перенесенных заболеваний, например вирусного гастроэнтерита, операционных вмешательств. При устранении причины, что не всегда возможно, непереносимость проходит.Лактоза активно используется в процессе обмена веществ. Она способствует:укреплению иммунной системы,улучшению пищеварения,усиливает действие полезных бактерий в кишечнике,позволяет лучше расщеплять пищустимулирует синтез важных витаминов и минералов.«Она также может снизить уровень глюкозы в крови у людей с диабетом второго типа. Это увеличит уровень инсулина в организме, что позволяет клеткам лучше усваивать углеводы. Но может привести к инсулинорезистентности и увеличению веса», — говорит Анна Портнова.Если вы хорошо переносите лактозу и любите молоко, то пейте его на здоровье. По данным Роспотребнадзора, россиянам рекомендовано два стакана молока или жидких кисломолочных продуктов в день.

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