Врач назвала количество воды, необходимое для здоровья сердца и суставов

Чтобы сердце и суставы оставались здоровыми, в день необходимо выпивать около 2,5 литра воды, посоветовала терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Яна Шмелева. Специалист отметила, что вода уменьшает боль в суставах и защищает их от износа.Вода — важная составляющая часть организма. У взрослого человека она составляет 60–65% от общего веса. В сутки взрослому необходимо около 2,5 литра воды. Вода необходима для суставов. Она уменьшает в них боль и защищает их от износа. Недостаток воды может приводить к снижению умственных способностей. Также из-за недостатка воды кровь становится густой и сердце плохо справляется с ее перекачкой, — пояснила Шмелева.Врач отметила, что половина населения Земли не употребляет необходимое организму количество воды. По ее словам, причина заключается не в нехватке питьевой воды, а в легкомысленном отношении к здоровью. Специалист подчеркнула, что недостаток жидкости может приводить к расстройству пищеварения. Кроме того, поделилась Шмелева, вода необходима для строительства новых клеток крови и растворения минеральных веществ в тканях.

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