Врач Кузьменко: при грамотном подходе к рациону не опасно съедать даже много яиц

Любителям яиц не опасно съедать их даже достаточно много, но следует учитывать некоторые нюансы, считает врач.Врач-терапевт Филипп Кузьменко поделился профессиональным мнение о том, в каком количестве можно есть яйца. Медик отметил, что существуют общие рекомендации по их употреблению, однако каждому человеку следует прежде всего ориентироваться на индивидуальные особенности образа жизни и своего организма.Кузьменко подчеркнул, что токсичными свойствами яйца не обладают и при грамотном подходе к рациону не опасно съедать даже много яиц.«Если, например, человек ходит в спортзал и ему нужно много белка, то нужно есть много яиц, но в яйцах есть и жирная субстанция —желток, следовательно, я бы посоветовал делать омлет без желтков. Таким образом, он достигнет лучшее сочетание белков и жиров в своем рационе. У него вырастут мышцы, но не вырастут бока», - сказал экспертКузьменко добавил, что запрета на употребления яиц не существует, а содержащийся в них холестерин не страшен, если люди следят за своим здоровьем и внешним видом. Тем, кто любит этот продукт, врач посоветовал помнить, что яичный желток является жиром. Если в рационе присутствуют другие источники жира, то яйца лучше употреблять без желтков. Но если жиросодержащих продуктов в питании очень мало, и оно не слишком калорийное, а у человека нет лишнего веса, то он может позволить себе при желании съедать даже больше одного-двух яиц, обычно рекомендуемых к употреблению за день.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки