Россиянам рассказали, как коронавирус повлиял на их психическое здоровье
Пандемия COVID-19 принесла свои изменения в статистической форме отчетности, однако мы не наблюдаем всплеска, у нас уровень заболеваемости доковидный. И, соответственно, это говорит о том, что система полностью функционирует, восстановлена, и те заболевания, которые выявляются, они своевременно проходят диагностику и назначается лечение, — подчеркнула психиатр.
Она добавила, что в последнее время в России появилось много национальных медицинских исследовательских центров, благодаря которым качество психиатрической помощи сильно выросло — теперь для консультации врача не нужно ехать в центральные регионы страны, специалисты могут помочь онлайн.
Чтобы предотвратить психические болезни, необходимо быть социально активным человеком. Энергичный образ жизни — лучшая профилактика таких заболеваний, подытожила Шпорт.
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