Зачем нужна имплантация зубов

Многие пациенты опасаются обращаться за имплантацией зубов, но прежде, чем паниковать стоит разобраться в этой процедуре. Мифы о том, что имплантация опасна развеял врач-стоматолог и ортопед Вячеслав Минко.Что такое имплантация зубаИмплантация – это установка имплантов вместо тех зубов, которые были удалены или потеряны в результате травмы. Врачи-стоматологи используют импланты уже несколько десятилетий, за это время накоплен и большой опыт, и достаточное количество наблюдений за пациентами. Поэтому смело можно говорить, что установка имплантов – процесс деликатный и безопасный. И именно это нужно тем людям, которые хотят получить ровную красивую улыбку без «отверстий и дырок».Врачи всегда действуют так, чтобы учитывать все индивидуальные пожелания и особенности пациента. Но у пациента резонно могут возникнуть опасения – а вдруг инородное тело не приживётся? А вдруг будет больно? А вдруг имплант совершенно не «впишется» в зубной ряд по цветовой гамме?Опасения пациентов понятны и естественны. Мы сталкиваемся с такими вопросами часто. Больше всего пациентов беспокоит всё, что связано с возможными некомфортными ощущениями после установки имплантов. А людей, которые так или иначе связаны с публичными выступлениями (учителя, лекторы, руководители и так далее), конечно интересует то, будет ли имплант незаметен в зубном ряду.Прежде чем ответить на эти вопросы, нужно сделать небольшие пояснения. Непосредственно имплантом называется искусственный «заменитель» корня зуба, который внедряется в костную ткань челюсти. На рекламных рисунках имплант часто изображают в виде винта, который вкручивается в челюсть. На имплант впоследствии надевается коронка. И именно коронку можно заметить в зубном ряду или же не заметить. Сегодня врачи умеют настолько точно и тонко подобрать цвет коронки, согласуясь с цветом зубов пациента, что все опасения по этому поводу напрасны. Никто не заметит коронку.Что касается приживаемости импланта, то и по этому поводу не стоит опасаться. В современной практике стоматологов фиксируется приживаемость 99%. Перед подбором импланта и его установкой врач проводит обследование, делает снимки и обязательно учитывает общее состояние здоровья пациента. Сама процедура установки не травматична, по сути врач прокалывает десну иглой. После чего требуется время для приживаемости импланта, обычно этот период занимает 3-4 месяца. А уже потом врач устанавливает коронку.Чаще всего импланты хотят установить по эстетическим соображениям. Но восстановление зубного ряда очень важно и для здоровья организма. Ведь «природа не терпит пустоты», и отсутствие даже одного зуба может негативно сказаться на процессе пищеварения, работе мышц лица, здоровье других зубов и костей челюсти. Поэтому не стоит откладывать визит к стоматологу, если по каким-то причинам зуб потерян.

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