Врач Макиша: гречка полезна для продления молодости кожи

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала о неожиданно полезном свойстве гречки – этот продукт помогает сопротивляться старению.Врач Макиша заявила, что гречка полезна для продления молодости кожи. На съемках программы «О самом главном» медик сообщила, что данный эффект обеспечивается большим количеством антиоксидантов, содержащихся в этой крупе.«Гречка — источник белка и полезных микроэлементов, вдобавок в ней присутствует очень много различных антиоксидантов. Благодаря этому гречка помогает сохранять красоту, молодость и здоровье кожи», - констатировала врач.Макиша добавила, что благодаря своему составу гречка крайне позитивно влияет на состояние кровеносных сосудов (это также делает ее «суперпродуктом» для продления молодости кожи). Врач посоветовала есть гречку для поддержания работы сердца, отметив попутно, что богатый белком продукт хорошо помогает, помимо прочего, контролировать уровень сахара в крови. Вдобавок гречка обладает свойством ощелачивать организм, улучшая работу кишечника, устраняя токсины, отеки и укрепляя иммунитет.Что еще делает гречку продуктом для продления молодости? Исследования показали, что при употреблении гречки в организме усиливается выработка белка SIRT1, и это специфическим образом влияет на процессы старения. При повышении уровня данного белка старение организма замедляется и одновременно улучшается самочувствие человека – он ощущает себя энергичнее, больше двигается.

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