Наследственность, стресс и не только: врач Ражева указала на провокаторы псориаза

Врач-дерматолог Полина Ражева перечислила факторы, которые способны провоцировать псориаз.Псориаз является хроническим аутоиммунным заболеванием, которое в основном проявляется в виде проблем с кожей. На ней возникают красные, сухие, приподнятые над поверхностью образования – папулы, склонные сливаться и образовывать крупные чешуйчатые и зудящие пятна. У человека, который покрывается такими пятнами, может заметно снижаться качество жизни.Врач Ражева, объясняя возможные причины псориаза, отметила: его появление бывает тесно связано с таким фактором как наследственность.«В настоящее время причины появления псориаза до конца не изучены, однако главную роль в его развитии играет наследственная предрасположенность. Риск патологии возрастает, если у родственников первой линии, помимо нее, были диагностированы нарушения функции иммунной, эндокринной или нервной систем», - уточнила медикРажева добавила, что провокаторами псориаза также могут быть стресс, хронические инфекции, особенно стрептококковые (в частности, тонзиллит). Первичную вспышку этого заболевания у человека способны вызвать некоторые лекарства, курение или злоупотребление алкоголемВрач обратила внимание на то, что при псориазе может пострадать не только кожа – нередко патология разрушает ногтевые пластины, затрагивает суставы. При суставных поражениях появляются отеки и болезненные ощущения, предупредила эксперт.

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