«Снизить количество простых углеводов»: невролог Долова назвала способы избежать инсульта

Врач-невролог Аминат Долова рассказала, как скорректировать питание, чтобы помочь себе избежать инсульта.Инсульт, при котором происходит острое нарушение кровообращения мозга с гибелью его клеток, является смертельно опасной патологией. Даже если человек с инсультом выживает, он подвергается риску тяжелых осложнений, ведущих к инвалидности. Но врачи отмечают: профилактика данного заболевания существует, нужно лишь аккуратно следовать разработанным специально для этого рекомендациям, отказываться от вредных привычек.Невролог Долова назвала способы, позволяющие избежать инсульта. Одним из ключевых, по ее словам, является коррекция повседневного рациона. В частности, для защиты от инсульта необходимо снизить количество простых углеводов.«Нужно снизить в рационе количество насыщенных жиров, не налегать на простые углеводы. Следует реже есть говядину, свинину и баранину. Предпочтение нужно отдавать птице (без кожи), рыбе, бобовым и тофу. Молоко, йогурты и сыры должны быть сниженной жирности. Сахар, конфеты, пирожные и газировку лучше вычеркнуть из своей жизни. Вместо белого хлеба употреблять цельнозерновой», - поделилась специалист.Также Долова посоветовала избегать употребления продуктов, содержащих гидрогенизированные масла, – маргарина, чипсов, промышленной выпечки, фастфуда.Еще одно важное условие – следить за количеством поедаемой соли.Другие способы избежать инсульта, названные врачом::Не допускать гиподинамии. Норма физической активности – минимум 30 минут в день пять дней в неделю;Отказаться от курения;Не допускать развития гипертонии или контролировать уже возникшую, регулярно измерять свое артериальное давление;Следить за уровнем сахара в крови;Знать о своем состоянии сердца, проходить профилактические медобследования.

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