Гастроэнтеролог назвала самые вредные гарниры

Полезные гарниры способны не только улучшить вкус основного блюда, но и помочь составить сбалансированный рацион, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.По словам Кашух, вредным может оказаться картофельное пюре с маслом и молоком, поскольку оно имеет высокую калорийность и содержит значительно меньше полезных витаминов и минералов, чем варианты гарниров из овощей.«То же можно сказать и о жареном картофеле, только при его приготовлении используется еще и много масла. Регулярное употребление жареных блюд способствует набору веса и увеличивает риск заболеваний сердца и сосудов», — сказала она, добавив, что лучше запекать или отваривать картофель, чтобы сохранить полезные свойства и избежать лишних насыщенных жиров.Белый шлифованный рис, который практически не содержит клетчатки и витаминов, присутствующих в буром рисе, также вреден — он быстро повышает уровень сахара в крови, продолжила гастроэнтеролог. Аналогичным образом, уточнила она, действуют и макароны из белой муки, которые лучше заменять цельнозерновыми.Самыми полезными гарнирами она назвала овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке (цветная капуста, брокколи, морковь, перец, кабачки) и крупы (гречка, киноа, булгур).

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