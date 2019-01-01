Тыква против холестерина: эндокринолог раскрыла секреты полезного овоща

Осенний овощ - тыква - оказался настоящей сокровищницей полезных веществ, способных значительно улучшить здоровье человека.Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина раскрыла уникальные свойства этого продукта.Тыква особенно полезна людям с избыточным весом благодаря содержанию витамина T (L-карнитина). Это вещество активизирует метаболизм, помогает организму избавляться от жировых отложений и способствует снижению уровня холестерина в крови.Другой важный компонент тыквы – витамин K – играет существенную роль в процессах свёртывания крови. Он также помогает предотвратить развитие остеопороза и улучшает усвоение витамина D у детей. Присутствующий в тыкве цинк укрепляет иммунную систему, помогая организму противостоять вирусным инфекциям, и регулирует уровень кортизола – гормона, влияющего на чувствительность к инсулину.Богатый витаминный состав тыквы включает высокое содержание витамина А, витамина С и витаминов группы B. Исследование американского Национального института болезней глаз 2019 года продемонстрировало, что комбинация витаминов Е, С и каротина, которыми богата тыква, эффективно защищает от возрастной дегенерации желтого пятна – заболевания, способного привести к серьезным нарушениям зрения.Для максимальной пользы тыкву рекомендуется запекать, добавляя масло после термической обработки. Это особенно важно, поскольку большинство содержащихся в ней витаминов являются жирорастворимыми. Тыкву также можно использовать в выпечке, добавлять в салаты или употреблять в сыром виде.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки