Доказано: одиночество повышает риск возникновения деменции

Сейчас примерно 1 из 10 американцев старше 65 лет страдает деменцией. По оценкам учёных, количество людей со старческим слабоумием в возрасте 65 лет к 2050 году может удвоиться до 88 миллионов человек. Учёные обнаружили ещё один фактор, который влияет на развитие этой болезни.Новый метаанализ, проведённый учёными из Медицинского колледжа Университета штата Флорида, показал, что одиночество связано с более высоким риском возникновения старческого слабоумия. Об этом подробнее говорится в журнале Nature Mental Health.Эксперты в ходе исследования сосредоточились на работах, в которых рассматривалась связь между одиночеством и деменцией, а также болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией. Также специалисты изучали, как связаны одиночество и когнитивные нарушения, которые не являются деменцией, либо неспецифические нарушения одной или нескольких когнитивных функций (мышления, памяти, способности рассуждать).Всего в новое исследование была включена 21 работа с участием в общей сложности более 600 тысяч человек.Вывод учёных был следующий: одиночество повышает вероятность развития деменции на 31%.По словам ведущего автора исследования и доктора философии Мартины Лучетти, эти результаты не удивляют. Сейчас появляется всё больше доказательств того, что одиночество в принципе связано с плохим здоровьем.

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