Доказано: одиночество повышает риск возникновения деменции
Новый метаанализ, проведённый учёными из Медицинского колледжа Университета штата Флорида, показал, что одиночество связано с более высоким риском возникновения старческого слабоумия. Об этом подробнее говорится в журнале Nature Mental Health.
Эксперты в ходе исследования сосредоточились на работах, в которых рассматривалась связь между одиночеством и деменцией, а также болезнью Альцгеймера и сосудистой деменцией. Также специалисты изучали, как связаны одиночество и когнитивные нарушения, которые не являются деменцией, либо неспецифические нарушения одной или нескольких когнитивных функций (мышления, памяти, способности рассуждать).
Всего в новое исследование была включена 21 работа с участием в общей сложности более 600 тысяч человек.
Вывод учёных был следующий: одиночество повышает вероятность развития деменции на 31%.
По словам ведущего автора исследования и доктора философии Мартины Лучетти, эти результаты не удивляют. Сейчас появляется всё больше доказательств того, что одиночество в принципе связано с плохим здоровьем.
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