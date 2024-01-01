SLEEP Advances: апноэ во сне способствует развитию слабоумия у пожилых людей

Распространенное, но недостаточно диагностируемое расстройство сна способствует развитию деменции у взрослых, особенно у женщин, говорится в исследовании, проведенном в Мичиганском медицинском центре.Исследователи обнаружили это, изучив данные опроса и когнитивного скрининга более 18 500 взрослых, чтобы определить потенциальное влияние известного или предполагаемого обструктивного апноэ сна на риск развития деменции.Обструктивное апноэ сна — хроническое расстройство сна, характеризующееся эпизодами нарушенного или ограниченного дыхания во время сна.У всех взрослых в возрасте 50 лет и старше наличие обструктивного апноэ сна или его симптомов (поскольку люди часто не знают, что у них есть эта проблема) было связано с более высокой вероятностью наличия признаков или диагноза деменции в последующие годы.Хотя общая разница в диагностике деменции никогда не превышала 5%, связь оставалась статистически значимой даже после того, как исследователи учли множество других факторов, которые могут влиять на риск развития деменции, таких как раса и образование.В каждом возрасте у женщин с известным или предполагаемым апноэ во сне вероятность диагностирования деменции была выше, чем у мужчин.Фактически, частота диагностики деменции снизилась среди мужчин и возросла среди женщин по мере их старения.«Наши результаты предлагают новое понимание роли излечимых расстройств сна в долгосрочном когнитивном здоровье на уровне популяции как женщин, так и мужчин», — сказала соавтор Тиффани Дж. Брейли из Мичиганского университета здравоохранения.Причины гендерных различий в диагностике деменции по статусу апноэ во сне, говорят исследователи, пока не известны. Однако они предлагают несколько возможных объяснений.Женщины с умеренным апноэ во сне могут иметь более высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний и чаще страдать бессонницей, что может отрицательно влиять на когнитивные функции.«Уровень эстрогена начинает снижаться, когда у женщин наступает менопауза, что может повлиять на их мозг», — говорит соавтор исследования Галит Леви Дунитц из Мичиганского университета. «В это время они более подвержены изменениям памяти, сна и настроения, которые могут привести к снижению когнитивных способностей. Апноэ во сне значительно увеличивается после менопаузы, но остается недостаточно диагностированным. Нам нужно больше эпидемиологических исследований, чтобы лучше понять, как нарушения сна у женщин влияют на их когнитивное здоровье».Официально апноэ во сне диагностировано у шести миллионов американцев, однако считается, что этим расстройством страдают около 30 миллионов человек.В отчете за 2024 год комиссия журнала Lancet выявила несколько поддающихся изменению факторов риска, которые в совокупности являются причиной около 40% случаев деменции во всем мире.Хотя сон не был включен в число официальных факторов риска, комиссия отметила, что апноэ во сне «может быть связано с деменцией», и рассмотрела возможность добавления скрининговых вопросов о деменции для людей с этим расстройством сна.К другим поддающимся изменению факторам риска развития деменции относятся сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с психическим здоровьем, которые могут усугубляться нелеченным апноэ во сне.«Потенциальный вред, причиняемый апноэ во сне, многие из которых угрожают когнитивным способностям и приводят к их снижению, подчеркивает важность ранней диагностики и лечения», — сказал Брейли. «Обструктивное апноэ сна и вызванная им депривация и фрагментация сна также связаны с воспалительными изменениями в мозге, которые могут способствовать когнитивным нарушениям».В исследовании Michigan Medicine использовались существующие данные Исследования здоровья и выхода на пенсию — продолжающегося опроса, репрезентативного для американцев в возрасте 50 лет и старше.«Этот дизайн исследования не может полностью доказать, что апноэ во сне вызывает деменцию. Для этого, вероятно, потребуется рандомизированное исследование на протяжении многих лет, чтобы сравнить эффекты лечения апноэ во сне с эффектами отсутствия лечения», — сказал соавтор Рональд Д. Червин. «Поскольку может пройти много времени, если вообще когда-либо, пока такое испытание произойдет, ретроспективные анализы, такие как наш, в больших базах данных, могут оказаться одними из самых информативных на долгие годы вперед. В то же время результаты предоставляют новые доказательства того, что врачи и пациенты при принятии решений о тестировании на апноэ во сне и его лечении должны учитывать возможность того, что нелеченное апноэ во сне вызывает или усугубляет деменцию».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки