Как ухаживать за кожей зимой, чтобы оставаться красивой: 5 советов от эксперта

Зима — тяжелое время для нашей кожи: дома батареи, на улице ледяной ветер и холод, из-за которого даже в Петербурге воздух становится сухим. Как, спрашивается, в таких условиях сохранить гладкое и красивое лицо?Сухость кожи зимой — очень частая проблема. Способствует этому, прежде всего, внешняя среда. Влажность воздуха на улице уменьшается из-за холодов, а в квартирах и офисах — из-за центрального отопления. Добавим к этому перепады температур, резкий ледяной ветер, нехватку витаминов — и вот уже наша кожа шелушится, покрывается пятнами и даже мелкими трещинками. Как правильно ухаживать за лицом и телом в это нелегкое время, «Доктор Питер» спросил у эксперта — Станиславы Петровой, старшего научного сотрудника НИИ ВС им. И. И. Мечникова, кандидата медицинских наук.Принимайте только теплый душ или ваннуКогда идешь по улице с работы сквозь холодный ветер, поневоле начнешь мечтать о часе в ванне «с кипятком» или получасе под самым горячим душем. Однако горячая вода сильно пересушивает кожу. Поэтому дома лучше набрать в ванну теплой воды, добавить туда морскую соль или ароматные масла — и понежиться не больше 15 минут. То же самое с душем: никакого прогревающего до костей потока, только теплота и бережность. И обратите внимание на гели и жидкое мыло: лучше выбирать средства на основе мягких поверхностно-активных веществ — они называются синдеты. Уровень рН (кислотности) в таких гелях не превышает 5,5–6,0 и не сушит кожу.Используйте санксрины от UVA-излученияЕсть три вида ультрафиолетового излучения Солнца. UVC-лучи — самые сильные и опасные, но от них нас защищает атмосфера. UVB-лучи активны летом и воздействуют на внешние слои кожи — именно им мы обязаны немедленными эффектами вроде солнечных ожогов. От них помогает обычный летний санскрин, который, будем честными, не особенно нужен жителям Петербурга или сумрачной, в основном, зимней Москвы. В отличие от южан, о солнце нам остается только мечтать.А вот третий, самый неприятный тип излучения — UVA-лучи, которые без проблем проникают через одежду или стекло и действуют даже в облачный день. Это излучение приводит к пигментации и сухости кожи. Так что даже если вы выходите из дома в пасмурную погоду, лучше все-таки использовать санскрин, защищающий от UVA-лучей и с увлажняющими веществами с составе. При этом помните, что химические солнцезащитные фильтры могут окисляться в течение дня и вызывать раздражения.Старайтесь есть больше свежих овощей и фруктовЗимой они уходят из нашего рациона — а напрасно. Как раз в это время кожа больше всего нуждается в витаминах А, D3, Е, С, а также в цинке и сере. Больше всего витамина С в цитрусовых: мандаринах, апельсинах, грейпфруте. Много цинка в арахисе и фасоли; витамин E — это авокадо, шпинат, болгарский перец.Морковь, брокколи, кабачки, красная капуста и помидоры — кладезь витамина А, в котором кожа особенно нуждается зимой. Он стимулирует регенерацию клеток, помогает удерживать в них влагу и улучшает внешний вид кожи.Ваши помощники — средства с ретинола пальмитатомБольшинство кремов увлажняют поверхность кожи, но никак не способствуют ее укреплению. Средства с ретинола пальмитатом, то есть высококонцентрированным витамином А, помогают правильному формированию рогового слоя эпидермиса (верхнего слоя кожи). В итоге она может терять меньше влаги изнутри и оставаться более эластичной и упругой. Поэтому зимой есть смысл использовать для ежедневного ухода за кожей кремы и мази, у которых в составе высокое содержание ретинола пальмитатаЗаведите увлажнитель воздуха и пользуйтесь жирными кремамиПересушенный батареями воздух вреден не только коже. В нем быстрее распространяются возбудители сезонных заболеваний. Поэтому увлажнитель любого типа — ваш первый друг в зимнее время. Что касается ухаживающей косметики, то увлажняющими кремами лучше пользоваться только вечером и сразу после душа или ванны — тогда их действие увеличивается. Для лица лучше использовать кремы на жирной основе и с высоким содержанием витамина А. Наносить их на лицо нужно за полчаса до выхода, чтобы средство хорошо впиталось и успело создать защиту от ветра и холода.

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