Россиянам рассказали, когда просроченные лекарства становятся опасными

Многие сталкиваются с просроченными лекарствами и задаются вопросом, не опасно ли их принимать. Внешний вид и запах таких препаратов зачастую остаются неизменными, но врач-токсиколог Михаил Кутушов предупреждает: их применение может быть небезопасным.Срок годности лекарства устанавливается не случайно. По словам врача, дело в химических процессах.«По истечении срока годности химические процессы в лекарстве начинают изменяться, активные вещества разлагаются и их концентрация снижается. В результате лекарство может стать менее эффективным, а в некоторых случаях даже токсичным, поскольку в нем могут образоваться новые, нежелательные вещества»Важно помнить, что условия хранения препаратов играют значительную роль. Температура, влажность и свет могут существенно влиять на сохранение их свойств. Регулярная проверка домашней аптечки позволяет убедиться в безопасности и эффективности лекарств.Кутушов также акцентирует внимание на том, что поврежденная упаковка может указывать на загрязнение препарата. А хранение инструкций ко всем лекарствам поможет быстро найти необходимую информацию о дозировке и способе применения.Если вы случайно выпили просроченное лекарство, врач советует немедленно обратиться к специалисту. Он сможет оценить риски и дать рекомендации. При этом важно сохранить упаковку, чтобы врач мог оценить состав лекарства.Наконец, важно помнить, что лекарства должны использоваться только по назначению врача и в соответствии с инструкцией. Не стоит экономить на здоровье, прибегая к использованию просроченных препаратов, предупредил Кутушов.

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