Опасен не только низкий: профессор Бокерия предупредила о 6 признаках высокого ферритина

Обычно принято обращать внимание на низкий ферритин в крови, который говорит о маленьком запасе железа в организме и риске анемии. Однако показатель сильно выше нормы тоже не повод для радости.Ферритин — белок, который отвечает за хранение железа в организме, которое, в свою очередь, необходимо для производства гемоглобина. Его еще называют «депо» железа — он говорит о том, сколько этого микроэлемента у вас есть в запасе.И часто причиной для беспокойства становится именно низкий показатель по результатам анализа крови. Однако, по словам врача-кардиолога Ольги Бокерии, повышенный уровень ферритина не всегда связан с избытком железа.«Высокий уровень ферритина — это сигнал о возможных нарушениях в организме. Без внимания и диагностики это состояние может привести к повреждению внутренних органов и более серьезным проблемам со здоровьем», — предупредила Ольга Бокерия подписчиков своего телеграм-канала.Конечно, высокий ферритин — не диагноз, но консультация врача и дополнительное обследование могут быть полезны.Уровень ферритина в крови может колебаться от 11 до 306,8 нг/мл. Это зависит в том числе от лаборатории и реагентов, которые используются для анализа. Также этот показатель зависит от пола, возраста и истории болезни.Признаки избыткаПо словам врача, симптомы в этом случае бывают не всегда, особенно на начальных стадиях. Но в целом при высоком ферритине человека могут беспокоить следующие проблемы:усталость и слабость,боли в суставах,дискомфорт в животе,потемнение кожи,сердцебиение,боль в груди.Чем опасен высокий ферритинПричин, почему этот показатель в анализе крови выходит далеко за пределы нормы, может быть не одна. Причем некоторые из них весьма серьезные.Ольга Бокерия назвала пять возможных причин повышения уровня ферритина.Воспаление или инфекция. Ферритин — маркер воспаления. При различных инфекциях, хронических воспалительных заболеваниях, например при ревматоидном артрите, его уровень может подниматься.Заболевания печени. Этот орган участвует в обмене железа, поэтому такие заболевания, как цирроз или жировая дистрофия печени, могут приводить к повышению уровня ферритина.Гемохроматоз. Это наследственное заболевание, при котором организм накапливает слишком много железа. Избыток железа может откладываться в разных органах, включая сердце, печень, поджелудочную железу. Со временем это приводит к повреждению тканей.Рак. В некоторых случаях высокий ферритин может указывать на развитие злокачественных опухолей — например, на лимфому, лейкемию.Неправильное питание и добавки. Длительный прием препаратов железа без медицинского контроля, а также чрезмерное употребление железосодержащих продуктов также могут приводить к повышению ферритина. Кстати, в некоторых субпродуктах железа может быть даже больше, чем в мясе.

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