Россиянам назвали список несочетаемых между собой продуктов, опасных для ЖКТ
«Также некоторые продукты могут взаимодействовать в желудке, вызывая неудобства или даже проблемы с пищеварением», – отметил гастроэнтеролог.
Врач настоятельно рекомендует избегать нерациональных комбинаций продуктов и внимательно следить за своим самочувствием после еды. Например, употребление белков и углеводов вместе может замедлить процесс пищеварения и привести к дискомфорту.
По информации Белоусова, продукты, богатые белками и жирами, перевариваются дольше, поскольку их химическая обработка требует больше времени.
Врач назвал пищеварение сложным процессом, время которого зависит от множества факторов. Соблюдение правил здорового питания, разнообразие рациона и умеренность в употреблении пищи способствуют улучшению пищеварения и поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта, передает РИАМО.
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