«Чтобы избежать обвисания кожи»: врач Янг назвала полезные продукты для людей после 50 лет

Грамотно составленный рацион помогает людям после 50 лет избежать обвисания кожи и ослабления мышц, сообщила врач Екатерина Янг.Эндокринолог Янг констатировала, что организм людей старше 50 лет часто испытывает недостаток качественного белка – отчасти из-за его недобора в питании, отчасти из-за того, что белок в этом возрасте начинает хуже усваиваться. Последствием такого недостатка белка становятся многие неприятные процессы, усугубляющие внешнее старение, – теряет упругость и обвисает кожа, ослабевают мышцы, повышается риск переломов.Медик констатировала: чтобы избежать слишком интенсивного обвисания кожи и замедлить другие нежелательные симптомы старения, следует употреблять белковые продукты. Янг назвала полезными для людей после 50 лет рыбу, птицу и красное мясо (но последнее – не чаще двух раз в неделю).Что следует знать: чтобы белок лучше усваивался, в рационе должны присутствовать яблочный уксус, лимонный сок, зелень, свежие овощи, специи.«Для поддержки сосудов и сердца рацион нужно разнообразить молодой картошкой с кожурой, шпинатом и петрушкой, курагой. Кроме того, нужно ограничить потребление простых углеводов и сахара», - поделилась Янг в Telegram-канале.Другие полезные продукты для людей после 50 лет:Чеснок – помогает снижать высокий уровень холестерина;Куркума – оказывает противовоспалительное действие;Корица – эффективна для регуляции уровня сахара в крови;Ягоды – обеспечивают организм мощными антиоксидантами, помогают поддерживать активность мозга и снижать высокое давление;Кисломолочные продукты – способствуют хорошей работе кишечника, улучшают состояние его микрофлоры.Крестоцветные овощи (руккола, шпинат, редис, капуста) – активизируют вывод токсинов, уменьшают хроническое воспаление и риск онкологических заболеваний.

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