Хирург призвал делать простые упражнения для профилактики варикоза

При варикозе нарушается кровообращение в конечностях, а это, в свою очередь, провоцирует аномальное давление в венах, рассказал хирург ортопедической сети «ОРТЕКА» Алексей Безрукавый.По словам Безрукавого, снизить вероятность возникновения проблем с венами можно с помощью ходьбы, йоги, велоспорта. Но также на помощь придут несложные упражнения для улучшения кровообращения.В частности, врач порекомендовал делать круговые движения лодыжками. Для этого нужно сесть в удобную позу, а затем вращать ногой по кругу — 10-15 повторений по часовой стрелке, а потом — в обратную сторону.Доктор также посоветовал делать подъемы на носки.«Встаньте прямо, поставив ноги на пол и расставив их на ширину бедер. Поднимитесь на носки, подняв пятки как можно выше. Задержитесь на мгновение, затем медленно опуститесь вниз. Повторите 10-15 раз», — объяснил Безрукавый.Третьим упражнением, которое поможет защититься от варикоза, он назвал подъемы ног. Для этого упражнения нужно лечь на спину с прямыми ногами. Затем необходимо медленно поднимать одну ногу от пола, удерживая ее прямой. На верхней позиции следует зафиксироваться, выдержать несколько секунд, а затем опустить ногу. Затем повторить то же самое с другой ногой. На каждую ногу нужно сделать 10-15 повторений, заключил хирург.

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