«Вредно для желудка»: терапевт Шмелева указала на случаи опасного питья воды
Питье воды считается одной из самых полезных для здоровья привычек. Людям рекомендуют выпивать за день порядка двух-трех литров воды, начиная употреблять ее сразу после пробуждения от ночного сна.
Но врач-терапевт Яна Шмелева посоветовала россиянам с осторожностью воспринимать советы о необходимости пить воду в большом количестве – они далеко не всегда работают на благо организму.
Терапевт Шмелева указала на случаи опасного питья воды. В частности, отметила специалист, небезопасно пить жидкости с низкой температурой – это вредно для желудка.
«Вредно пить большое количество холодной воды, так как это быстро и сильно охлаждает желудок и действует на него отрицательно», - сказала медик в комментарии для NEWS.ru.
Также Шмелева обратила внимание на то, что активное питье воды бывает противопоказано пациентам с некоторыми заболеваниями.
Когда это может быть опасно:
При ревматизме;
При подагре;
При заболеваниях нервной системы;
При разных видах злокачественных образований.
Проблема недостаточного питья воды – надуманная. Известный российский медик Александр Мясников публично заявил, что проблема недостаточного употребления воды в большой степени надуманная.
«Человечество жило до нас тысячи лет и не задумывалось: есть вода — пили, нет воды — мучались от жажды. Даже наши мамы, папы, бабушки и дедушки не заморачивались», - сказал он об этом.
По словам доктора Мясникова, человек, который не пьет отдельно чистую воду в течение дня, все равно получает её с едой и таким образом восполняет свой баланс жидкости. Врач считает, что пить воду, нужно исходя из своего чувства жажды, а также в зависимости от того, как выглядит моча. Если она концентрированная, темная – значит, нужно выпить воды. Когда человек получает достаточно влаги, его моча имеет светый соломенный оттенок.
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