Четыре причины включить темный шоколад в свой рацион

Любители сладкого получили еще один повод добавить в свой рацион кусочек любимого лакомства. Опубликованы результаты исследований о пользе темного шоколада для организма человека.Главным секретом этого продукта являются флавоноиды - мощные антиоксиданты, защищающие организм от разрушительного воздействия свободных радикалов. Эти соединения активно противостоят окислительному стрессу, снижая вероятность возникновения онкологических и кардиологических заболеваний.Особое внимание ученые уделили влиянию темного шоколада на работу сердца и сосудов. Регулярное употребление этого продукта способствует уменьшению атеросклеротических отложений в коронарных артериях, тем самым снижая риск развития ишемии, инфаркта и инсульта. Кроме того, шоколад помогает нормализовать уровень холестерина и улучшает циркуляцию крови.Этот десерт также является источником важных минералов: магния и железа, необходимых для контроля уровня глюкозы и артериального давления, а также меди и марганца, играющих значительную роль в обменных процессах организма.Отдельного упоминания заслуживает положительное влияние темного шоколада на микрофлору кишечника. Содержащиеся в нем пребиотики способствуют улучшению пищеварения и поддержанию здоровой микробиоты.Для получения максимальной пользы специалисты рекомендуют выбирать качественный темный шоколад с содержанием какао не менее 70% и соблюдать умеренность в его потреблении.

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