Доктор Мясников предупредил «злостных храпунов» о риске развития одной болезни
В публикации, посвященной язве желудка, доктор перечислил факторы, повышающие риск развития заболевания. К таковым он отнес генетическую предрасположенность, курение и стресс.
«Алкоголь, апноэ сна (злостные храпуны), ковид», — добавил доктор.
При этом врач подчеркнул, что кофе, вопреки распространенным представлениям, не относится к продуктам, провоцирующим язву.
До этого Мясников предупредил россиян об опасных последствиях храпа. Он заявил, что у людей с этой проблемой может повышаться давление и уровень сахара в крови. Также, по словам врача, у храпящих мужчин могут возникать проблемы с потенцией.
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