Доктор Мясников предупредил «злостных храпунов» о риске развития одной болезни

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил тех, кто храпит и задерживает дыхание во сне, о риске развития одной болезни. Об этом он написал в Telegram-канале.В публикации, посвященной язве желудка, доктор перечислил факторы, повышающие риск развития заболевания. К таковым он отнес генетическую предрасположенность, курение и стресс.«Алкоголь, апноэ сна (злостные храпуны), ковид», — добавил доктор.При этом врач подчеркнул, что кофе, вопреки распространенным представлениям, не относится к продуктам, провоцирующим язву.До этого Мясников предупредил россиян об опасных последствиях храпа. Он заявил, что у людей с этой проблемой может повышаться давление и уровень сахара в крови. Также, по словам врача, у храпящих мужчин могут возникать проблемы с потенцией.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки