Ученые нашли способ затормозить развитие почечной недостаточности

Группа исследователей из двух ведущих медицинских учреждений США представила результаты изучения влияния специальной диеты на течение хронической болезни почек. Работа проводилась специалистами Научно-исследовательского института Сабана детской больницы Лос-Анджелеса совместно с профессором Вальтером Лонго из Института долголетия Университета Южной Калифорнии.В центре внимания ученых оказалась разработанная ими диета с пониженным содержанием соли, имитирующая голодание (LS-FMD). Основной задачей исследования стала оценка ее влияния на подоциты - специализированные клетки, образующие фильтрационный барьер в почечных клубочках. При хроническом заболевании почек именно повреждение и гибель этих клеток ведут к постепенному угасанию почечной функции.Экспериментальная часть работы проводилась на грызунах с хронической почечной недостаточностью. Животные получали специально разработанный рацион в течение шести циклов. После каждого цикла исследователи отмечали положительные изменения в состоянии почечных структур и их фильтрационной способности.Анализ состояния подопытных животных через четыре и шесть недель после окончания последнего цикла диеты выявил существенное улучшение ключевых показателей работы почек. В частности, снизились альбумин-креатининовое соотношение и уровень азота мочевины крови, что свидетельствовало об улучшении функционирования клубочков и канальцев.Исследователи обнаружили, что диетическое вмешательство не только улучшило работу почек, но и привело к изменениям на молекулярном уровне. Транскрипционный профиль почечных структур стал больше соответствовать показателям здоровых животных. Кроме того, диета запустила процессы восстановления подоцитов.Параллельно с экспериментами на животных ученые провели пилотное исследование с участием 13 пациентов, страдающих хронической болезнью почек. У добровольцев, соблюдавших циклы FMD, отмечено снижение протеинурии и улучшение функции эндотелия. В настоящее время научная группа продолжает работу над изучением терапевтического потенциала LS-FMD.

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