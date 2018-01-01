Невролог Демьяновская: иногда инсульты случаются в возрасте 18 лет

Врач-невролог Екатерина Демьяновская сообщила, почему острое нарушение мозгового кровообращения может возникнуть в очень молодом возрасте.Считать инсульт «болезнью стариков» – ошибка, иногда инсульты случаются в возрасте 18 лет.«От 5 до 14% инсультов приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет, - рассказала невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.Врач перечислила распространенные факторы таких «молодых» инсультов:Врожденные патологии мозговых сосудов;Наследственные нарушения свертывания крови;Диссекция (расслоение) стенок сонных и позвоночных артерий и их ветвей.Демьяновская отметила, что инсульт в возрасте 18-20 лет может оказаться внезапным событием, предусмотреть которое невозможно. Такая патология бывает следствием повреждения или диссекции питающих мозг сосудов, к которым могут вести случайные травмы головы или шеи, напряжение их мышц.Если говорить о прогнозируемых инсультах, то допускать их возникновение можно в тех случаях, когда развивается гипертонический криз – состояние, сопровождаемое резким подъемом артериального давления до показателя 160 на100 или выше.Кроме того, о предстоящем развитии инсульта часто говорит транзиторная ишемическая атака (микроинсульт).Симптомы транзиторной ишемической атакиСильная головная боль;Головокружение;Слабость с одной стороны тела;Дезориентация, прострация;Временная потеря речи или зрения.При развитии данного нарушения требуется немедленное обращение за медицинской помощью, подчеркнула невролог. Во многих случаях настоящий инсульт развивается после случившегося микроинсульта в течение 5 лет.

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