Врач Иванов: уровень сахара в крови у мужчин говорит о склонности к опасным заболеваниям

Врач-дерматовенеролог Роман Иванов рассказал, какой уровень сахара в крови у мужчин может быть маркером их нездоровья.Врач Иванов обратил внимание российских мужчин на тот факт, что норма показателей сахара в их крови изменяется с возрастом.«У взрослых мужчин норма сахара натощак составляет 4,11–6,1 ммоль/л, а после 60 лет немного повышается — до 4,56–6,38 ммоль/л. У детей и подростков этот показатель ниже — 3,33–5,55 ммоль/л», - приводит слова медика «Фонтанка».Иванов отметил, что уровень сахара в крови у мужчин говорит о склонности к опасным заболеваниям. Если он превышает названные показатели, можно заподозрить развитие гипергликемии, которая наблюдается при ряде патологий. В частности, она может сигнализировать о заболевании печени или поджелудочной железы, гормональных нарушениях и развитии ВИЧ.Кроме того, если сахар в крови остается повышенным и никак не корректируется, резко возрастают риски появления таких патологий как атеросклероз, поражение нервов, почечная недостаточность, проблемы с сердцем, инсульт.В свою очередь, постоянно низкий уровень сахара тоже может оказаться сигналом организма о наличии опасного заболевания. Например, он наблюдается при онкологических заболеваниях, поражении печени и почек.Как проявляются повышенный и пониженный уровень сахара в крови:Повышенный (гипергликемия): быстрая утомляемость, сухость кожи, частое мочеиспускание, жажда, ухудшение зрения, частые инфекционные заболевания.Пониженный (гипогликемия): слабость, утомляемость, головная боль, головокружение, потливость, тремор, учащенное сердцебиение.

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