Врач Леонтьева: нехватка сна способна повышать артериальное давление и риск инсульта

Нехватка сна способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт, – предупредила врач-терапевт Наталья Леонтьева.Врач Леонтьева констатировала: для сохранения хорошего здоровья сосудистой системы и головного мозга имеет большое значение то, сколько спит человек, и какими являются условия для его ночного отдыха. Медик подчеркнула, что от качества сна ночью зависят процессы восстановления тканей организма и его стрессоустойчивость. Когда человек спит, активность его симпатической нервной системы уменьшается, что ведет к снижению частоты сердечных сокращений и понижению кровяного давления, пояснила специалист. В свою очередь, нехватка сна способна повышать артериальное давление и в тесной связи с этим риск инсульта и болезней сердца.«Недостаток сна может способствовать повышению артериального давления, а также увеличивать вероятность развития атеросклероза и различных сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования указывают на то, что нехватка сна может повышать риск инсульта», - сказала Леонтьева в комментарии RuNews24.ru.Медик считает, что для снижения риска инсульта нужно спать не меньше 8 часов в сутки и придерживаться устойчивого режима сна и бодрствования (засыпание и пробуждение должно происходить в одно время вечером и утром). Также следует позаботиться о том, чтобы обеспечить себе возможность спать в темноте и тишине.

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