Мороз и шапка: как отсутствие головного убора может сказаться на волосах

Трихолог Татьяна Варенова подчеркивает, что зимой отопление, дождь, ветер и мороз могут негативно повлиять на волосы: вызвать пересыхание, потемнение, запутывание и даже выпадениеЧтобы избежать проблем в холодное время года, следует обратить внимание на уход за волосами. Эксперты рекомендуют использовать особые средства для ухода. Например, можно нанести антистатик на внутреннюю сторону шерстяных шапок или свитеров, чтобы избежать возникновения статического электричества. Также необходимо использовать термозащиту и следовать за естественным направлением роста волос.К тому же голову нужно защищать в сильный мороз, дождь или ветер под капюшоном или головным убором. Следует также не забывать использовать кондиционер после каждого мытья. Для того чтобы волосы оставались здоровыми и блестящими, используйте питательную маску 1-2 раза в неделю.Главное - в помещении следует поддерживать влажность воздуха на уровне 40-60 %. Все эти правила помогут сохранить здоровье волос, даже в суровые зимние месяцы.Не тяните, шапки пора надевать уже сейчас. По прогнозам современных синоптиков, 3 ноября в регионе будет всего 3 градуса тепла.

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