Медики из Уфы дали четыре совета о том, как себе помочь при первых признаках простуды
Врачи, работающие в уфимской больнице No5, напомнили:
«Сейчас, когда температура воздуха колеблется от -5 до +7 градусов, риск простудиться является особенной высоким».
Медики дали четыре совета о том, как себе помочь при первых признаках простуды.
Совет первый: нужно отдыхать. При возникновении недомогания следует отказаться от работы и рутинных дел – прежде всего, организму нужен сон и постельный режим. Благодаря такому режиму отдыха он эффективнее аккумулирует свои ресурсы для борьбы с возбудителем болезни и быстрее восстанавливается, его ничто не отвлекает от этого процесса.
Совет второй: нужно пить больше жидкости. Частое питье в течение дня не позволяет вирусным частицам задерживаться на слизистых рта и горла. Кроме того, достаточное увлажнение слизистых оболочек ротоглотки способствует активизации расположенных здесь компонентов иммунной системы.
Что лучше пить: комфортно теплый чай, компоты, морсы.
Совет третий: есть здоровую пищу. Организму необходима энергия и питательные вещества, чтобы поддерживать деятельность иммунной системы. Полезна легкая пища – некрепкие бульоны, кисломолочные продукты, вареные яйца, индейка или курица.
Совет четвертый: соблюдать изоляцию. При первых признаках заболевания нужно остаться дома, чтобы не подвергать опасности заражения других людей, подчеркнули врачи.
Признаки простудных заболеваний:
Постепенное повышение температуры;
Озноб;
Головная боль;
Ощущение давления в глазах, светобоязнь;
Боль в мышцах и суставах;
Общее недомогание, слабость.
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