Медики из Уфы дали четыре совета о том, как себе помочь при первых признаках простуды

Медики из Уфы поделились с россиянами советами о том, как можно помочь себе при первых признаках простуды.Врачи, работающие в уфимской больнице No5, напомнили:«Сейчас, когда температура воздуха колеблется от -5 до +7 градусов, риск простудиться является особенной высоким».Медики дали четыре совета о том, как себе помочь при первых признаках простуды.Совет первый: нужно отдыхать. При возникновении недомогания следует отказаться от работы и рутинных дел – прежде всего, организму нужен сон и постельный режим. Благодаря такому режиму отдыха он эффективнее аккумулирует свои ресурсы для борьбы с возбудителем болезни и быстрее восстанавливается, его ничто не отвлекает от этого процесса.Совет второй: нужно пить больше жидкости. Частое питье в течение дня не позволяет вирусным частицам задерживаться на слизистых рта и горла. Кроме того, достаточное увлажнение слизистых оболочек ротоглотки способствует активизации расположенных здесь компонентов иммунной системы.Что лучше пить: комфортно теплый чай, компоты, морсы.Совет третий: есть здоровую пищу. Организму необходима энергия и питательные вещества, чтобы поддерживать деятельность иммунной системы. Полезна легкая пища – некрепкие бульоны, кисломолочные продукты, вареные яйца, индейка или курица.Совет четвертый: соблюдать изоляцию. При первых признаках заболевания нужно остаться дома, чтобы не подвергать опасности заражения других людей, подчеркнули врачи.Признаки простудных заболеваний:Постепенное повышение температуры;Озноб;Головная боль;Ощущение давления в глазах, светобоязнь;Боль в мышцах и суставах;Общее недомогание, слабость.

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