Анализ на кальпротектин поможет диагностировать воспалительные процессы в кишечнике

Состояние желудочно-кишечного тракта определяет функции целого ряда органов и систем организма. Например, гинекологические патологии могут быть связаны с пищеварением. Чтобы диагностировать проблему, можно сдать анализ на белок кальпротектин.Гинекологическое заболевание – это, как правило, вершина айсберга, которая объективно проявляется при помощи клинических симптомов и диагностики. Но от глаз скрыт основной массив этого айсберга. Речь идет о функциональных и органических нарушениях, возникающих в результате образа жизни, наследственных особенностей, нехватки веществ, пищевого поведения, приема медикаментозных препаратов и прочих факторов.КальпротектинВ основании «айсберга» заложено пищеварение и работа ЖКТ – сложного эндокринного и иммунного органа, состояние которого определяет широкий спектр процессов в организме.Какова связь между гинекологией и кишечником?Гинекологическим проблемам нередко сопутствуют запоры, хроническая диарея, вздутие живота, изжога, налет и язвы на языке.Диагностика проблем желудочно-кишечного трактаПатологии пищеварительного тракта может показать узи брюшной полости.При расстройствах функций ЖКТ назначается:копрограмма,посев кала (определение чувствительности к бактериофагам/пробиотикам), кальпротектин.Исследование кальпротектина в калеКальпротектин - это белок, который синтезируется нейтрофилами (белыми клетками крови). Нейтрофилы проникают в инфицированную область и выделяют ферменты для борьбы с патогенами (вирусами и бактериями). Показатель кальпротектина в кале прямо пропорционален количеству лейкоцитов, которые находятся в кишечнике.Лабораторное исследование позволяет определить содержание кальпротектина в кале. Этот анализ поможет диагностировать кишечные воспаления. Например, выявить воспаление кишечной стенки, которое развивается вследствие пищевой непереносимости, приема нестероидных противовоспалительных лекарств и прочих медикаментозных препаратов, при наличии язв кишечника, болезни Крона, при злокачественных новообразованиях.Если установлено повышение уровня кальпротектина, необходимо будет проконсультироваться с гастроэнтерологом. Доктор, скорее всего, назначит проведение колоноскопии (исследование кишечника).опубликовано econet

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