Невролог Кудряшов объяснил, при каком колебании атмосферного давления возникает инсульт

Возникновение инсульта возможно в условиях, когда колебание атмосферного давления превышает 20 единиц, рассказал невролог Алексей Кудряшов.В московском регионе на протяжении нескольких дней будут происходить ощутимые колебания атмосферного давления – ожидается, что его перепады составят 10 пунктов атмосферного столба и больше. С большой вероятностью многие люди почувствуют из-за этого ухудшение самочувствия.Но могут ли подобные скачки давления в атмосфере спровоцировать опасные для жизни состояния?Ответом на вопрос с aif.ru поделился невролог Алексей Кудряшов. Врач подтвердил: когда давление на Землю меняется слишком резко, риск пострадать из-за инсульта становится вполне реальным.Кудряшов объяснил, при каком колебании атмосферного давления возникает инсульт.«Сердечно-сосудистая и нервная системы человека реагируют на колебания атмосферного давления. Наука доказала, что изменение свыше 20 единиц увеличивает частоту случаев некоторых форм инсульта», - поделился медик.Кудряшов отметил, что наиболее чувствительными к подобным перепадам являются так называемые метеозависимые люди. Но такого рода зависимость как правило бывает следствием уже имеющихся хронических заболеваний – прежде всего, сердечно-сосудистых или, например, диабета. Им в «трудные» дни следует тщательнее контролировать свое состояние, чтобы не допустить нежелательного обострения.Что советует врач:Соблюдать режима сна;Больше отдыхать;Полноценно питаться;Воздерживаться от стресса, перенести дела на другое время;Больше дышать свежим воздухом, совершать пешие прогулки;Стараться заниматься тем, что приносит расслабление, умиротворение.

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