Терапевт Шелобанова назвала орех, помогающий в борьбе с бессонницей
Специалист особо отметила пользу теплого молока как натурального снотворного. Этот привычный напиток содержит важнейшую аминокислоту триптофан, которая запускает в организме процессы производства мелатонина и серотонина. Молочные продукты также являются источником кальция – минерала, играющего ключевую роль в выработке гормона сна.
Миндаль заслуживает особого внимания как природный источник мелатонина. Магний, которым богат этот орех, помогает снизить нервное напряжение и уровень стресса, что благотворно влияет на качество отдыха.
Интересным открытием для многих может стать польза киви для здорового сна. Высокое содержание антиоксидантов и витаминов группы С и Е в этом фрукте благотворно влияет на нервную систему. По словам Шелобановой, достаточно съесть один плод за час до отхода ко сну, чтобы заметно улучшить процесс засыпания.
Бананы также вошли в список полезных продуктов благодаря содержанию магния, калия и витамина В6. Эти вещества помогают регулировать кровяное давление, способствуют выработке серотонина и обеспечивают спокойный сон.
Мясо индейки завершает список рекомендованных продуктов. Его употребление за несколько часов до сна помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что создает оптимальные условия для качественного ночного отдыха.
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