Длительный COVID повредил сердце из-за воспаления

Ученые Университета Квинсленда выявили маркеры воспаления в крови пациентов, страдающих длительным COVID. Исследование показало, что повышенные уровни определенных цитокинов могут быть причиной устойчивых сердечно-сосудистых проблем у таких пациентов.Команда обнаружила, что цитокины, белки, регулирующие воспалительные процессы, остаются повышенными в крови людей спустя 18 месяцев после заражения SARS-CoV-2. Эти белки могут напрямую влиять на кардиомиоциты — клетки сердечной мышцы, отвечающие за ее насосную функцию. Повреждение кардиомиоцитов может приводить к симптомам, таким как боль в груди и учащенное сердцебиение.Для анализа исследователи использовали нанотехнологию под названием «иммуноштормовой чип», разработанную Австралийским институтом биоинженерии и нанотехнологий (AIBN) при Университете Квинсленда. Эта технология позволяет обнаруживать следовые количества цитокинов и маркеры повреждения сердечной ткани с высокой точностью, до уровня одной молекулы, что существенно повышает точность диагностики.В рамках исследования были проанализированы образцы крови 50 пациентов из разных регионов Австралии, которые либо страдали длительным COVID, либо выздоровели, либо никогда не болели. Это позволило ученым провести сравнение уровня цитокинов и установить связь между их присутствием и сердечно-сосудистыми симптомами, характерными для длительного течения COVID.Результаты исследования показали, что цитокины могут выступать биомаркерами повреждения тканей сердца, вызывая симптомы у пациентов с длительным COVID, однако нужны дополнительные исследования для подтверждения на группах пациентов, перенесших более поздние штаммы вируса. Ученые предполагают, что аналогичный механизм может лежать в основе и других симптомов длительного COVID, включая неврологические и респираторные проблемы.

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