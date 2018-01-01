Диетолог назвал четыре источника скрытой опасности в повседневном питании

Рацион современного человека требует серьезного пересмотра из-за наличия в нем потенциально опасных компонентов. Диетолог и нутрициолог Дмитрий Семирядов выделил несколько распространенных продуктов, употребление которых следует ограничить.Особое внимание специалист уделил рафинированному сахару, который в отличие от естественных сахаров, содержащихся во фруктах, лишен защитной клетчатки. В природе сахар всегда сопровождается волокнами, замедляющими его усвоение и снижающими негативное влияние на организм. Всего за два месяца регулярного избыточного потребления рафинированного сахара в печени может начать накапливаться жир, что существенно повышает риск развития диабета и ожирения.В список продуктов, требующих ограничения, также вошли продукты с высоким содержанием трансжиров. К ним относятся не только очевидные представители фастфуда, но и привычные многим замороженная пицца, выпечка, маргарин, чипсы и даже мясные рулеты.Отдельного внимания заслуживают молочные продукты – их употребление может вызывать проблемы у людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молочный белок казеин, причем такие реакции могут протекать в скрытой форме.Эксперт также затронул тему качества питьевой воды в пластиковых бутылках. Исследование 2018 года выявило присутствие микро- и нанопластика в подавляющем большинстве образцов (93%) бутилированной воды. Особую опасность представляют частицы нанопластика, способные проникать через стенки пищеварительного тракта и легких непосредственно в кровоток, разнося по организму потенциально опасные синтетические вещества.

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