Доцент Кулач: хранение яиц в дверце холодильника – распространенная ошибка

Не следует хранить яйца в дверце холодильника – такой совет россиянам дала биолог Полина Кулач.Доцент Кулач заявила в разговоре о том, что хранение яиц в дверце холодильника является распространенной ошибкой. Биолог констатировала, что подобный способ хранения негативно сказывается на качестве продукта и вдобавок сокращает его срок годности. Например, хранящиеся так яйца могут оказаться опасными как источник сальмонелл.«Каждый раз, когда дверца холодильника открывается, находящиеся там продукты подвергается изменению температуры. Это может способствовать росту бактерий, что представляет потенциальную угрозу для здоровья», - объяснила эксперт.Полина Кулач добавила, что дверца холодильника может открываться и закрываться в течение дня много раз – особенно в выходные дни или когда в доме живет семья с большим количеством людей. В этом случае хранящиеся в дверце яйца с большим риском подвергаются повреждению.Где лучше хранить яйца? По словам доцента, купленные куриные яйца правильнее помещать во внутренний отсек холодильника – это продлевает допустимый срок их использования.Как проверить свежесть яиц? Поместите куриное яйцо в емкость с водой. Если легло на дно в горизонтальном положении – значит, свежее; если встало вертикально – срок годности на исходе; если всплыло – испорчено.

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