Гипертоников предостерегли от некоторых видов спорта
По его словам, гипертоникам рекомендуется умеренно заниматься спортом, а от участия в марафонах и поднятия тяжестей надо отказаться. Кроме того, Шляхто предостерег их от употребления алкоголя.
При этом в сауну при высоком артериальном давлении ходить не запрещено, однако не следует использовать максимальную температуру и длительно там находиться. В летнее время кардиолог посоветовал людям с гипертонией дозировать нагрузку солнцем, а также предусматривать время на акклиматизацию и адаптацию при путешествиях в теплые страны.
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