«Неочевидный признак»: врач посоветовал проверить почки при низком давлении
При низком давлении имеет смысл проверить состояние почек – такой рекомендацией поделился с россиянами врач и телеведущий Сергей Агапкин . Медик констатировал, что пониженное АД нередко оказывается неочевидным признаком опасных изменений в состоянии этого парного органа.
«На заболевания почек может указывать пониженное давление. Среди возможных диагнозов при таком симптоме может быть, например, почечная недостаточность», - предупредил доктор Агапкин.
Он добавил, что в случаях почечной недостаточности артериальное давление может «падать» у человека внезапно.
Признаки низкого давления:
Общее ухудшение самочувствия, слабость, сонливость;
Бледность;
Ощущение холода в конечностях, озноб;
Тошнота;
Головокружение, головная боль.
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