Врач Ризаев: зависимость от назальных капель и спреев может довести до менингита

Сформировавшаяся у человека зависимость от назальных капель и спреев может влиять на возникновение других патологий, предупредил врач.Отоларинголог Антон Ризаев сообщил, что зависимость от капель и спреев от насморка может довести человека до менингита.«Достаточно часто регулярное использование капель приводит к тому, что насморк усиливается и становится хроническим. На фоне постоянного отека слизистой отток слизи из пазух ухудшается, что повышает риск воспалений, таких как гайморит, а в тяжелых случаях — даже менингит», - объяснил специалист.Ризаев отметил, что зависимость от назальных капель и спреев формируется в тех случаях, когда такие средства применяются слишком часто или дольше, чем это рекомендует инструкция. Врач уточнил, что в их состав часто входит ксилометазолин – аналог вырабатываемого надпочечниками адреналина. Когда человек начинает злоупотреблять ими, его надпочечники снижают выработку собственного адреналина, ответственного за нормальное сокращение слизистой носа, а при очень долгом использовании капель или спреев подача адреналина к слизистой прекращается совсем. В такой ситуации, если перестать пользоваться средствами, нормальное дыхание носом становится невозможным.Людям, у которых уже возникла зависимость от назальных препаратов, Ризаев посоветовал обращаться к специалистам и приучать себя к постепенному отказу от капель или спреев под их руководством. Профессиональные медики могут помочь подобрать средства, которые облегчат отвыкание, или составить индивидуальный план перехода к самостоятельному дыханию без вспомогательных препаратов.

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