Совет Аюрведы: Если хотите иметь здоровую поджелудочную железу, ходите больше!

Что делать при панкреатите?При остром панкреатите рекомендуется полное воздержание от пищи в начальном периоде (два-три дня) либо низкокалорийная диета. Исключены овощи и фрукты, а также соки и легкоусвояемые углеводы. Лечебная диета при хроническом панкреатите щадящая, продукты приготовлены на пару и измельчены, количество приемов пищи составляет до шести раз в течение дня.Культура питания чрезвычайно важна при этом заболевании. Если пациент принял решение соблюдать предписанную диету и режим питания, отказался от алкоголя, можно рассчитывать на благоприятное течение заболевания. Очень хорошо неделю поесть жидкую пшенную кашу на воде, с малым содержанием соли и сахара. Через три дня можно добавить ги. Есть досыта. Пить нехолодную воду через 1–2 часа после еды.Восточная медицина часто соединяет селезенку и поджелудочную железу в одну функциональную систему и все хронические заболевания предлагает рассматривать через призму этой системы. Аюрведа относит панкреатит к дисбалансу Питты и Ваты.Маркеры поражения функциональной системы селезенка – поджелудочная железа:опоясывающая боль с источником в левом подреберье;стремление к сладостям;сонливость в течение дня;плохая память;ухудшение восприятия, умственное переутомление;слабые ноги (усталость) без причины;анемия;неустойчивый аппетит, чувство усталости после еды;катаракта.Поджелудочная железа помимо инсулина вырабатывает соматостатин и вазопрессорный гормон, поэтому при нарушении ее эндокринных функций бывают головокружения, резкая слабость, вплоть до обмороков. На начальном этапе это может быть выражено боязнью высоты, головокружениями.Аюрведическим средством, показанным при слабости поджелудочной железы, является прежде всего кардамон, если Питта не особо высока. Его надо просто немного пожевать после еды.Обязательно надо гулять на свежем воздухе, так как ноги укрепляют поджелудочную железу. После еды жевать кардамон и не пить жидкость сразу после приема пищи. Не завтракать до 11.00 и не ужинать после 19.00.При слабости поджелудочной железы, а самое главное для духовного очищения, очень хорошо соблюдать христианские посты. Особенно важен для этих органов летний Петров пост, когда нельзя есть сладкое, даже мед. Только фрукты. В это время «отдыхает» поджелудочная железа, так как «выработка» ею инсулина не так активна. А вообще каждый пост очищает свою группу органов.Великий пост – печень, желчный пузырь, кишечник.Успенский – кишечник, легкие, сосудистую систему.Рождественский – мочевыделительную систему и сопряженные с ней органы.Голод, холод и покой – вот главные правила для пациентов с острым панкреатитом. При хроническом панкреатите необходимо крайне щадящее питание. Из трав: фенхель, золототысячник, куркума, имбирь (аккуратно), иван-чай (кипрей), полынь лимонная, софора, вереск, гречиха, лист лещины.

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