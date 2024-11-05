Скорая помощь под рукой: что должно быть в домашней аптечке

Домашняя аптечка есть почти у каждого. Но когда что-то срочно требуется, этого «чего-то» зачастую в ней не оказывается. Разобрались, что обязательно должно быть наборе «скорой помощи», а без чего вполне можно обойтись.Медикаменты дома бывают нужны в тех случаях, когда проблемы со здоровьем случаются внезапно и помощь нужно оказать быстро. То есть до обращения к врачу или когда обращаться к нему нет необходимости.Помощь при травмахВ первую очередь дома надо иметь всё необходимое для обработки небольших ран – порезов, ожогов, ссадин. К этой категории относятся следующие средства.Фиксирующие и перевязочные материалы:бинт широкий и узкий;вата (тампоны, диски, повязки из нетканого материала);пластырь (бактерицидный и простой фиксирующий);жгут для фиксации сосудов при кровотечении;эластичный бинт.Антисептики и препараты для обработки кожи и слизистых:перекись водорода;раствор зелёнки, йода;хлоргексидин или мирамистин;обезболивающий спрей лидокаина (наносится на места ушибов);средство от ожогов с пантенолом.В домашней аптечке должны иметься и такие медицинские средства, как термометр, тонометр для проверки давления, пульсоксиметр для измерения сатурации (кислорода в крови), ножницы, пинцет, несколько одноразовых шприцев, маски.Лекарственные препаратыЛюди с хроническим заболеваниями знают, какие средства им всегда надо держать под рукой. Во всех остальных случаях нужны лишь те, что оказывают универсальное действие и не требуют консультации врача.Обезболивающие и противовоспалительные препараты. Их применяют при головной, зубной, мышечной болях, иногда при болях в области живота и сердца – если известна причина этих недомоганий. Это, например, такие лекарства, как анальгин, нимесил, кетанов (для последнего требуется рецепт).Многие средства одновременно с обезболиванием оказывают противовоспалительное действие и снижают температуру. К ним относятся ибупрофен, парацетамол, нурофен.Спазмолитики. Эта группа препаратов устраняет спазмы гладкой мускулатуры кишечника, сосудов, матки. Они также предназначены для уменьшения боли. К ним относятся дротаверин, спазмалгон, папаверин, но-шпа.Средства от желудочно-кишечных расстройств. Они помогают выводить токсины из организма и используются для борьбы с такими проявлениями как диарея, тошнота, рвота. Это активированный уголь, полисорб, смекта, энтеросгель, энтеродез. Для восстановления водно-солевого баланса вследствие диареи в аптечке стоит держать регидрон.Лекарства при острых респираторных вирусных инфекциях. Препараты этой группы способствуют облегчению симптомов простуды. Так, для борьбы с насморком используют солевые растворы, сосудосуживающие капли и назальные спреи. От боли в горле помогают леденцы для рассасывания, полоскания, спреи. Это такие средства, как пиносол, називин, аква-марис, гексорал, стрепсилс, фурацилин, стоп-ангин.Противоаллергические (антигистаминные) препараты. Держать их в домашней аптечке стоит даже в тех случаях, если ни у кого из членов семьи аллергии нет. Они помогают уменьшать отёки при простудных заболеваниях, устраняют зуд при укусах насекомых. Кроме того, аллергические проявления впервые могут возникнуть совершенно неожиданно и довольно остро. К этой группе средств относятся супрастин, кларитин, фенистил, зиртек.Успокоительные средства. Поскольку стресс и непредвиденные волнения могут настигнуть в любой момент, препараты, помогающие снизить тревогу, тоже должны быть в домашней аптечке. Это, например, валидол, корвалол, настойка валерианы, ново-пассит. На случай обморока можно иметь также нашатырный спирт.Важно. При наличии хронических заболеваний аптечка формируется индивидуально. Так, людям, страдающим гипертонией, нужно всегда иметь достаточное количество таблеток от повышенного давления. Имеющим гастрит или язву желудка – запас гастропротекторов и средств, улучшающих пищеварение. Однако все они должны быть назначены врачом.«Состав домашней аптечки очень индивидуален. Если человек страдает от хронических заболеваний или аллергий, то список необходимых препаратов должен формироваться в соответствии с рекомендациями лечащего врача. На случай ОРВИ в аптечке должны быть сосудосуживающие капли и средства для горла. Спреи на основе морской воды подходят для промывания носа, тогда как сосудосуживающие используйте только при сильной заложенности. И имейте в виду — многие препараты для лечения ОРВИ устарели. Например, анальгин, пирамидон и фенацетин утратили актуальность, им на смену пришли аспирин, ибупрофен и парацетамол. Важно внимательно читать состав комбинированных препаратов при покупке, консультироваться не только с врачом, но и фармацевтом, чтобы избежать повторного приёма одного и того же лекарства под разными названиями. Если в семье есть дети, выбирайте препараты в детских дозировках. Для людей пожилого возраста важно иметь сердечные лекарства. Не стоит запасаться лекарствами про запас, так как со временем просроченные препараты выбрасываются без соблюдения норм утилизации, что загрязняет окружающую среду», – считает Елена Соколова, специалист по фармацевтическому порядку СРО Ассоциации независимых аптек.Как правильно содержать домашнюю аптечкуРегулярно проверяйте лекарства и выбрасывайте просроченные. Они не только могут принести вред при использовании, но также мешают найти нужное средство, если при поисках приходится долго рыться в старых ненужных упаковках.Не выбрасывайте упаковку и инструкцию-вкладыш – они позволяют знать срок годности, способ применения и дозировку лекарства и не перепутать, какой именно это препарат.Обязательно соблюдайте правила хранения. Поскольку очень многие лекарства нужно хранить в темном месте, аптечку лучше разместить в непрозрачной коробке с плотно закрывающейся крышкой. Высокая влажность тоже плохо сказывается на препаратах, поэтому их нельзя держать в ванной комнате. Некоторые средства можно хранить только в холодильнике – например, глазные капли, растворы для инъекций, свечи, многие мази.Обеспечьте недоступность аптечки для детей. Даже самые безобидные препараты, если принять их в большом количестве, могут представлять опасность для здоровья и даже жизни ребёнка. Поэтому лекарства лучше всего хранить в шкафу, запирающемся на ключ.

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