Специалист поделилась способами для снижения уровня холестерина в крови

Чтобы добиться снижения уровня холестерина в крови, нужно изменить привычки питания на более здоровые, говорит эксперт.Нутрициолог Ирина Меркулова поделилась способами для снижения уровня холестерина в крови. Она напомнила, что повышенный уровень холестерина (он может откладываться в сосудах или желчном пузыре) ассоциируется с различными проблемы в состоянии здоровья.«Холестерин может быть повышен при гормональном дефиците, дефиците витамина D, проблемах с желчным, гипотиреозе, а также в пожилом возрасте», - сказала МеркуловаУточняя способы снижения уровня холестерина в крови, нутрициолог подчеркнула, что они требуют коррекции образа жизни и питания, практики более здоровых привычек.Что рекомендует эксперт:Употреблять меньше животного жира (контролировать количество жирного мяса, сливочного масла, яиц);По максимуму исключить из повседневного рациона сахар;Не употреблять сильно жареные продукты;Отказаться от употребления мясных полуфабрикатов;Временно исключить кокосовое, пальмовое масло, масло какао.Добавить в пищу больше свежих овощей и клетчатки.Меркуова обратила внимание на то, что полностью отказываться от жирной пищи нельзя – кога жиров употребляется слишком мало холестерина, печень начинает интенсивнее синтезировать холестерин и его уровень в крови возрастает.Также к эффективным способам для снижения уровня холестерина в крови специалист отнесла достаточную двигательную активности в течении дня.

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