Диета, спорт и лекарства: что поможет снизить сахар в крови

Cахарный диабет 2-го типа (СД2) называют неинфекционной эпидемией. Заболевание остаётся неизлечимым, однако поддаётся контролю.Пациенты должны следить за уровнем сахара, который снижается с помощью диетотерапии, физической активности и специальных препаратов. С помощью врача-диетолога Натальи Денисовой разбираем плюсы и минусы разных способов контроля уровня глюкозы.Всё начинается с диетыКоррекция рациона питания — первое, что назначается пациентам с сахарным диабетом 2-го типа. Задачи диеты:Снизить массу тела (она повышена у 80-90% пациентов). Снижение веса помогает нормализовать углеводный обмен;Предотвратить повышение уровня глюкозы после приёма пищи;Дать пациентам с пищей все необходимые витамины и минеральные вещества.На первых этапах диета помогает обойтись без лекарств. Главные принципы питания, которые обеспечивают снижение уровня глюкозы:исключить высококалорийные продукты (жирное, сладкое, алкоголь);уменьшить количество белков в пище;увеличить количество овощей и зелени.Если глюкоза повышается после еды, придётся отказаться от мёда, сладких напитков и соков.Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова уверена, что уровень сахара в крови способны снижать только продукты растительного происхождения:«Чем больше пищевых волокон в продукте, тем выше его сахароснижающая способность. Поэтому пациенты с СД 2 типа должны употреблять как можно больше овощей с грубой клетчаткой: капусты, огурцов, репы, тыквы, свёклы, редиса, моркови. Количество богатых сахарами фруктов (винограда, яблок, груш) надо минимизировать. И всё же любые фрукты лучше, чем кондитерские изделия. Пакетированные соки содержат много сахара и мало клетчатки: лучше отдать предпочтение свежим овощам и фруктам», — рекомендует эксперт «Рамблер».Какие препараты снижают глюкозуВ терапии СД 2 используют 6 основных фармакологических групп гипогликемических лекарств, различающихся механизмом действияБигуаниды (метформин)С препаратов этой группы традиционно начинают лечение СД 2 типа. На выработку инсулина они влияния не оказывают, зато помогают ускорять утилизацию глюкозы. Попутно бигуаниды снижают синтез глюкозы печенью. Предполагается, что препараты этой группы также уменьшают всасывание углеводов кишечником, что влияет на уровень сахара косвенным образом.Назначают пациентам, у которых диетотерапия перестала давать эффект.Плюсы: положительно влияют не только на углеводный, но и на липидный обмен, снижая у пациентов уровень «плохого» холестерина. Не повышают массу тела, а иногда ведут к её снижению. Не вызывают гипогликемии (резкого снижения уровня сахара в крови).Минусы: В редких случаях могут приводить к тяжёлому осложнению под названием «молочнокислая кома», вызванному накоплением молочной кислоты в результате распада глюкозы. Однако последнее поколение лекарств свело этот риск к минимальному. При длительном приёме снижается усвояемость витаминов группы В. Противопоказаны при хронических болезнях печени и почек, злоупотреблении алкоголем.Глиптины или ингибиторы ДПП-4 (вилдаглиптин, ситаглиптин, саксаглиптин)Новый класс препаратов, на которых пациенты заметно худеют. Лекарства группы блокируют работу фермента ДПП-4, разрушающего желудочно-кишечные гормоны инкретины, – они усиливают синтез инсулина после еды. Благодаря замедлению пищеварения, препараты снижают аппетит.Чаще всего ингибиторы ДПП-4 назначают, если лечение препаратами других групп (прежде всего, метформином) не дало эффекта.Плюсы: хорошо переносятся пациентами. Способствуют снижению веса.Минусы: хуже остальных средств снижают уровень гликированного гемоглобина, который влияет на уровень глюкозы крови в течение длительного времени.Ингибиторы альфа-глюкозидазы (акарбоза, миглитол)Механизм действия направлен на замедление усвоения углеводов из пищи, что снижает поступление в кровь глюкозы и её уровень. Эффект достигается благодаря блокированию альфа-глюкозидазы – кишечного фермента, расщепляющего сахариды.Это препараты рекомендуются для пациентов, у которых сахар «скачет» после приёма пищи.Плюсы: не вызывают прибавки массы тела, почти не приводят к гипогликемии, эффективно снижают уровень глюкозы после еды.Минусы: могут вызывать нежелательные эффекты со стороны ЖКТ. Дозу необходимо постоянно корректировать. Стоят недёшево.Ингибиторы SGLT2 (эмпаглифлозин, дапаглифлозин, канаглифлозин)Этот класс появился совсем недавно. Ингибиторы SGLT2 воздействуют на почки, заставляя их снижать уровень сахара в крови. Глюкоза проходит через почки, как через фильтр, потом снова возвращается в кровь. В процессе фильтрации задействованы белки SGLT1 и SGLT2. Из-за того, что ингибиторы SGLT2 подавляют работу белков второго типа, в кровь возвращается меньше глюкозы, а больше выводится с мочой.Эти лекарства назначают, если пациенты плохо реагируют на терапию метформином и инсулином. Противопоказаны при нарушении функции почек.Плюсы: очень эффективно снижают уровень сахара, способствуют снижению массы тела.Минусы: могут вызывать инфекции мочевого тракта, повышают риск гипогликемии, дорого стоят.Производные сульфонилмочевины (глимепирид, гликлазид, глибенкламид, глипизид)Препараты связываются с рецепторами на бета-клетках поджелудочной железы. Лекарства заставляют клетки усиленно работать и запускают секрецию инсулина в организме. За это они получили неофициальное название «секретагоги». Кроме того, они снижают уровень гликированного гемоглобина. Поэтому чаще всего их назначают при повышенном уровне гликированного гемоглобина.Плюсы: не влияют на артериальное давление (АД), быстро действуют, снижают количество осложнений в виде разрушения глазной сетчатки и нейропатий (нарушения работы мышц).Минусы: могут вызывать прибавку массы тела, иногда приводят к гипогликемии.Глитазоны, или тиазолидиндионы (пиоглитазон, энглитазон)Их задача – повысить чувствительность организма к инсулину. Это достигается за счёт того, что тиазолидиндионы связываются с особыми рецепторами, которые есть в печени, сосудах, а также жировой и мышечной тканях. Они наращивают выработку белков, которые участвуют в обмене глюкозы.Медикаменты назначают пациентам, у которых препараты других групп не дали результата или вызвали тяжёлые побочные эффекты.Плюсы: хорошо снижают уровень гликированного гемоглобина, имеют долгосрочную эффективность, положительно влияют на холестериновый обмен, снижая риск ишемической болезни сердца.Минусы: могут приводить к прибавке веса, задерживают жидкость в организме, повышают риск остеопороза и частых переломов. Дорого стоят.Спорт повышает чувствительность организма к инсулинуФизические нагрузки — важная часть терапии диабета. Они не только способствуют снижению веса, но и повышают чувствительность организма к инсулину, улучшают обмен углеводов и жиров.Начинать регулярные физические нагрузки пациентам рекомендуется с коротких упражнений (5-10 минут). Постепенно увеличивать время занятий до 30–40 мин. Заниматься с регулярностью 2-3 раза в неделю. Уровень и интенсивность физических нагрузок должен корректировать лечащий врач с учётом сопутствующих болезней пациента.

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