Врач Черницкая: недосып меняет пищевое поведение, усиливая тягу к жирному и сладкому

Причины того, почему из-за недосыпа человек обзаводится лишними килограммами, назвала врач-эндокринолог Ольга Черницкая.Врач Черницкая предупредила россиян: люди, которые систематически недосыпают, тяготеют из-за своего недосыпа к употреблению вредной пищи и набирают в связи с этим лишний вес. Что показательно, их пищевые пристрастия плохо поддаются волевому контролю.Черницкая отметила, что недосып меняет пищевое поведение, поскольку в его случае мозг начинает выделять вещества, усиливающие желание есть пищу с определенными характеристиками. В частности, из-за хронической нехватки сна возникает и усиливается тяга ко всему жирному, сладкому и высококалорийному.«Хронический недосып приводит к увеличенной выработке веществ, которые усиливают удовольствие от жирной и сладкой пищи. В итоге человек употребляет больше такой еды и набирает вес», - сказала об этом эндокринолог в комментарии «Газете.Ru».Черницкая уточнила, что у людей, которые мало спят, в крови повышается концентрация веществ эндоканнабиноидов, ответственных за чувство удовольствия от поглощаемой еды. Конкретно возрастает содержание 2-арахидоноил-глицерола (2-AG), посылающего в мозг сигналы удовольствия при поедании жирной и сладкой пищи. В результате мозг «требует» больше сладких и жирных продуктов, с которыми тесной связан риск избыточной калорийности дневного рациона и лишнего веса.Врач добавила, что когда человек идет на поводу у своих пищевых импульсов, ест много жира, сахара, мало клетчатки, и не занимается коррекцией питания, его сон становится менее спокойным из-за возбуждения, простимулированного избытком питательных веществ. Это усугубляет проблему недосыпа, из-за чего тяга к вредной еде становится еще более сильной.

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