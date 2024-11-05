«Диабет — не приговор»: эндокринолог о том, как проявляется болезнь и как её лечат

Самое простое определение сахарного диабета – это сбой усвоения глюкозы в организме. С помощью врача-эндокринолога Натальи Маркизовой расскажем, что происходит в результате такого сбоя.При сахарном диабете уровень глюкозы в крови повышается. Иногда – критически, что очень опасно. Стойкое увеличение содержания глюкозы в крови называется гипергликемией. В норме, согласно ВОЗ, натощак уровень глюкозы укладывается в диапазон 3,9-5,6 ммоль/л у взрослых. При 5,6-6,9 ммоль/л стоит изменить образ жизни и контролировать сахар. Цифра выше 7 ммоль/л говорит о том, что у вас диабет.По прогнозам Международной диабетической федерации к 2030 году число диабетиков в мире вырастет до 643 млн человек, а к 2045 году – до 783 млн.«Сахарный диабет особенно распространён в развитых странах и крупных городах. Блага цивилизации многое нам позволяют – меньше движения, больше вкусной еды. Это и становится пусковым механизмом для развития диабета 2-го типа у предрасположенных к нему людей. Если говорить о диабете 1 типа, то мы также видим, что заболеваемость неуклонно растёт, хотя и не так стремительно», – констатирует Наталья Маркизова.Как устроен углеводный обменВ норме мы расщепляем сложные углеводы до простых с помощью ферментов. Глюкоза – это и есть простой углевод. Попадая в кровоток, глюкоза разносится к тканям и органам, снабжая их энергией. Если она накапливается, то становится токсичной. А клетки, до которых глюкоза не дошла, остаются голодными. Между тем, наш мозг работает почти исключительно на глюкозе.Обмен глюкозы регулируют два гормона – инсулин и глюкагон. Это антагонисты, они работают в противофазе: инсулин «следит», чтобы количество глюкозы в крови не превышало норму, глюкагон, наоборот, отвечает за повышение её уровня. В норме это очень гармоничный процесс.Но если инсулина не хватает, возникает проблема, которая обобщённо называется сахарным диабетом. Мы остановимся на двух самых известных и распространённых его видах – диабетах 1-го и 2-го типов. У них разная природа, течение и, соответственно, лечение.Главное о диабете 1-го типаПри этой болезни ?-клетки (бета-клетки) поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, погибают в результате аутоиммунной атаки. Иногда с момента запуска аутоиммунной агрессии до манифестации (открытого проявления заболевания) и постановки диагноза проходит до полутора лет. В итоге секреция инсулина прекращается полностью, и болезнь резко даёт о себе знать.Больному требуется внешний источник инсулина в виде регулярных инъекций. Без лечения диабет 1-го типа приводит к тяжёлым осложнениям, гипергликемической коме и смерти. Современная диагностика позволяет выявить диабет на ранних стадиях. Это помогает оперативно начать терапию и отвести угрозу жизни.Причины и симптомы диабета 1-го типа«Мы не знаем, что именно запускает аутоиммунные процессы у каждого конкретного человека. Но стрессы и инфекционные заболевания у людей с генетической предрасположенностью в списке факторов на первом месте. А малоподвижная жизнь в городе может являться стрессом? Для кого-то – вполне. А у кого-то мы не находим никакой предрасположенности, а клиника диабета 1-го типа и типичные антитела есть у нескольких членов семьи. Мы знаем о диабете 1-го типа далеко не всё, поэтому достоверно прогнозировать развитие заболевания сложно», – объясняет экспертТакой диабет составляет 5-10% всех случаев. Бывает врождённым, чаще развивается в детстве и подростковом возрасте, его ещё называют юношеским или ювенильным. Сейчас возрастные рамки раздвинулись, и эндокринологи фиксируют диабет 1-го типа у 30-40 летних. До сих пор нет точных данных о причинах нарушений. Помимо наследственности, большую роль играют факторы внешней среды, стресс. Также есть ряд лекарств и веществ, которые могут повреждать ?-клетки.Симптомы:потеря массы тела;частые мочеиспускания;чрезмерная жажда;тошнота, рвота;усиление аппетита;выпадение волос;постоянная усталость и сонливость;нарушения зрения;сухость во рту.Диабет первого типа подтверждается анализами крови на уровень гликированного гемоглобина (средний показатель глюкозы за 2-3 месяца) и на антитела к антигенам островковых клеток, а также анализами мочи на кетоновые тела.Лечение и профилактикаСтандартное лечение включает в себя:инсулинотерапию;рацион, позволяющий точно подсчитать дозировку инсулина;физические упражнения;постоянный контроль уровня сахара в крови.Главное о диабете 2-го типаЭто хроническое заболевание, при котором организм не может эффективно использовать инсулин, хотя его вырабатывается достаточно. Мышечная и жировая ткани в результате не могут поглощать глюкозу.Есть факторы риска: ожирение, артериальная гипертония и нарушение липидного обмена. При последнем повышается уровень «плохого» холестерина и снижается уровень «хорошего». О преобладании «плохого» холестерина сигнализирует ожирение с висцеральным отложением подкожного жира (окружает жизненно важные органы в брюшной полости). У 97% больных с инсулинорезистентностью липидный обмен протекает неправильно. Понять, что жировой обмен нарушен, легко: человек быстро набирает лишний вес, изначально толстея в области талии.Диабет 2-го типа может развиваться достаточно долго практически без симптомов. Но за это время происходят необратимые изменения.Причины и симптомы диабета 2-го типаНа его возникновение влияет генетическая предрасположенность, неблагоприятные факторы, нездоровый образ жизни: избыточное питание, слабая физическая нагрузка, ожирение, воспаление и стресс. Заболеть можно в любом возрасте.Диагностика затруднена тем, что симптомы часто слабо выражены. Поэтому также необходим постоянный контроль глюкозы, регулярные проверки в поликлинике.«Иногда люди используют домашний глюкометр друга или соседа с диабетом, а точность прибора не позволяет использовать его для диагностики, – предупреждает Наталья Маркизова. – Если вы получили значение по глюкометру больше, чем 7,0 ммоль/л, не стоит паниковать, огорчаться, отчаиваться или ставить на здоровье крест. Нужно просто в самое ближайшее время прийти на приём к врачу, где у вас правильно соберут анамнез, назначат необходимые анализы и поставят правильный диагноз. В современном мире диабет – это не приговор, любой диабет можно держать под контролем».Симптомыжажда;полиурия (увеличенное мочеобразование);слабость, утомляемость;сухость слизистых оболочек;мышечные подёргивания;сердечные аритмии.зуд и воспалительные заболевания кожи и слизистых, длительно не заживающие ранки.Лечение и профилактикарегулярный контроль глюкозы в крови;ограничительная диета со снижением насыщенных жиров и увеличением в рационе доли моно- или полиненасыщенных жиров или углеводов;физическая активность и нормализация веса;иногда врачи прописывают медикаментозную терапию статинами и фибратами;при тяжёлом течении назначают инъекции инсулина.«Нельзя отнестись к диабету легкомысленно и сказать, что после установления диагноза нужно будет только принимать лекарства, а в остальном жизнь никак не изменится, – убеждена Наталья Маркизова. – Несмотря на современные средства самоконтроля, удобные устройства для введения инсулина, новейшие препараты для лечения диабета 2 типа, образ жизни человека с диабетом меняется. Теперь нужно всегда знать свой уровень сахара, уметь его прогнозировать с учётом еды, физической активности, сопутствующих заболеваний, наличия или отсутствия сахароснижающего препарата в теле. Поначалу это кажется очень сложным, практически невыполнимым».Врач призывает людей с диабетом не бояться и как можно скорее учиться компенсации диабета, а их близких людей – быть рядом, учиться вместе с заболевшим, помогать и поддерживать во всём.ЗаключениеСахарный диабет считается распространённым заболеванием. Различают несколько типов, самые известные – это 1-й и 2-й тип. Они отличаются по своей природе, отличается и лечение. При первом типе единственное лечение – инсулинотерапия. При втором можно корректировать уровень сахара в крови изменениями образа жизни.

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