Суп – ваш союзник в борьбе за здоровье: рекомендации диетологов для диабетиков
Чечевичный суп, например, является прекрасным выбором. Богатый клетчаткой и растительным белком, он способствует мягкому усвоению углеводов и помогает избежать скачков сахара. Если предпочитаете классический куриный суп, выбирайте его с некрахмалистыми овощами и добавляйте бульон с низким содержанием соли – это не только вкусно, но и полезно для сердца.
Вариантов много: от овощного пюре, наполненного антиоксидантами, до насыщенного минестроне. Каждый из них поддерживает иммунитет и согреет в холодное время года. Секрет выбора прост – обращайте внимание на клетчатку и умеренное содержание жиров. Ваш суп может быть полезной поддержкой в борьбе за здоровье.
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