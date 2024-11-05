Суп – ваш союзник в борьбе за здоровье: рекомендации диетологов для диабетиков

С наступлением прохладной погоды приходит время уютных свитеров и, конечно, согревающих супов. Но что, если суп может быть не только вкусным, но и полезным для уровня сахара в крови? Диетологи утверждают, что правильно подобранные супы – это настоящая находка для тех, кто хочет поддерживать стабильный уровень глюкозы, пишет издание EatingWell.Чечевичный суп, например, является прекрасным выбором. Богатый клетчаткой и растительным белком, он способствует мягкому усвоению углеводов и помогает избежать скачков сахара. Если предпочитаете классический куриный суп, выбирайте его с некрахмалистыми овощами и добавляйте бульон с низким содержанием соли – это не только вкусно, но и полезно для сердца.Вариантов много: от овощного пюре, наполненного антиоксидантами, до насыщенного минестроне. Каждый из них поддерживает иммунитет и согреет в холодное время года. Секрет выбора прост – обращайте внимание на клетчатку и умеренное содержание жиров. Ваш суп может быть полезной поддержкой в борьбе за здоровье.

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