«Вызывают быстрое старение мозга»: врач Демьяновская назвала опасные для ЦНС продукты

Опасными продуктами, вызывающими быстрое старение мозга, могут быт сахар и промышленная выпечка, предупреждает врач.Врач Екатерина Демьяновская напомнила россиянам о том, что некоторые продукты вызывают быстрое старение мозга. В частности, опасными для ЦНС продуктами медик назвала сахар и продукты с его повышенным содержанием, промышленную выпечку и белый хлеб, употребляемые регулярно и в большом количестве. Для улучшения работы мозга и укрепления памяти присутствие этих продуктов в будничном питании следует тщательно контролировать, подчеркнула специалист.«Лучше отказаться от продуктов с высоким содержанием сахара. Их частое употребление может привести к преждевременному старению мозга», - приводит слова Демьяновской osnmedia.ru.Кроме того, врач посоветовала избегать употребления каш быстрого приготовления, готовых десертов, мясных полуфабрикатов. По словам эксперта, в их составе часто присутствуют трансжиры, подсластители, красители и другие искусственные компоненты, обладающие свойством скапливаться в организме, негативно влиять на обменные процессы, способствовать ожирению и появлению болезней. В том числе различные добавки, используемые в пищевой промышленности, могут быть опасными для ЦНС, ухудшать функции мозга.

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