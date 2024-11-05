«Прием пищи может влиять на давление»: врач пояснил, что не нужно есть гипертоникам утром

Гипертоникам следует тщательно подбирать продукты к завтраку.Врач-токсиколог Михаил Кутушов напомнил, что питание и пищевые привычки являются фактором, который необходимо как можно тщательнее контролировать при имеющейся гипертонии. Гипертоникам особенно важно правильно организовывать свои завтраки, считает специалист. Первый прием пищи может существенно влиять на давление, подчеркнул Кутушов.«Утренний прием пищи особенно важен, так как он задает тон для всего дня и может влиять на артериальное давление», - поделился мнением врач.Медик пояснил, что не нужно есть гипертоникам утром. В составленный экспертом стоп-лист вошли следующие продукты:Соленые закуски – такая еда провоцирует задержку воды в организме, что повышает объем циркулирующей крови и вместе с ним артериальное давление;Кофе – его главное действующее вещество, кофеин, обладает свойством сужать сосуды и вызыват их спазмы, что увеличивает давление крови на их стенки;Фастфуд – продукты фастфуд-кухни обычно содержат много соли, жира и сахара, их избыточное потребление ведет к повышению давления;Сладости – содержащие сахар продукты вызывают ответную реакцию организма в виде синтеза инсулина, увеличение уровня этого гормона в крови также повышает артериальное давление.Как передает «АиФ Тюмень», Кутушов добавил, что в последнее время гипертонией стали чаще страдать представители молодых поколений – это уже не болезнь стариков, как считалось в прошлом. Врач подчеркнул, что гипертония, которая не диагностируется и не корректируется, способствует развитию таких опасных осложнений, таким как инсульт головного мозга, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность.Симптомы гипертонии:Головокружение и головные боли;Ощущение пульсации в разных участках тела, вроде затылка и висков;Ощущение «тумана в голове», снижение остроты зрения;Шум в ушах и слышимость сердцебиения;Бессонница и утомляемость;Ухудшение аппетита, тошнота;Сдавливающие боли в груди.Во многих случаях гипертоническая болезнь развивается практически бессимптомно.

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